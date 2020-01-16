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Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"

Высокоскоростной интернет появится в конце 2020 года за Полярным кругом в Якутии

В республике проложат 500 км оптоволокна

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) впервые проложат к концу года в заполярной части Якутии. Об этом сообщил в четверг глава Якутии Айсен Николаев в ходе панельной дискуссии "Кооперация государства и бизнеса в цифровой гонке" в рамках Гайдаровского форума.

"За Полярным кругом "Ростелеком" в сотрудничестве с нашим Оленекским районом и республикой строит линию порядка 500 километров. В конце декабря этого года у нас впервые появится оптоволоконная линия связи, расположенная за Полярным кругом с выходом на Северный Ледовитый океан в ближайшие годы", - сказал Николаев.

Он отметил, что это позволит подключить к линии предприятия, занимающиеся добычей алмазов. Также интерес проявляют нефтегазовые компании.

Соглашение о строительстве ВОЛС по маршруту Удачный - Харыялах - Оленек было подписано в сентябре 2019 года на полях Восточного экономического форума. Это позволит обеспечить высокоскоростным интернетом Оленекский район, что должно благоприятно сказаться как на качестве жизни людей, так и на социально-экономическом развитии муниципалитета.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. В этом году форум проходит 15-16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС является генеральным информационным партнером.

Теги
РоссияАрктика сегодняЯкутияНиколаев, Айсен СергеевичГайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
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