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Около 70 врачей трудоустроили в селах КБР по программе "Земский доктор"

Каждый из специалистов получил один млн рублей и должен работать в сельском здравоохранении в течение последующих пяти лет

НАЛЬЧИК, 16 января. /ТАСС/. Около 70 врачей узкой специализации, а также педиатров и терапевтов трудоустроено в сельских и районных больницах Кабардино-Балкарии (КБР) по нацпроекту "Здравоохранение" в 2019 году, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе регионального Минздрава.

"В 2019 году в центральные районные больницы республики по программе "Земский доктор" трудоустроены 69 врачей. Каждый из специалистов получил один млн рублей и должен работать в сельском здравоохранении в течение последующих пяти лет. Большинство специалистов, пожелавших работать в сельских учреждениях здравоохранения - участковые терапевты, педиатры, врачи скорой медицинской помощи, хирурги, а также врачи общей практики, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, инфекционист, врач клинической лабораторной диагностики, невролог, офтальмолог, психиатр-нарколог, рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики, уролог, хирург, эндокринолог", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество врачей трудоустроено в Чегемскую, Черекскую, Майскую, Эльбрусскую районные больницы. В 2020 году по данной программе республике выделены 20 мест, врачей трудоустроят, в том числе в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах.

"Благодаря участию в программе "Земский доктор" удалось несколько снизить дефицит медицинских специалистов в первичном звене, однако решение данного вопроса требует более комплексного подхода, включающего модернизацию сельского здравоохранения, изменений порядка целевого обучения специалистов, оплаты труда медработников. План развития первичного звена будет разработан в 2020 году, и он предусматривает целый комплекс мер до 2024 года", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения КБР Рустама Калибатова.

По данным местных властей, 40% населения Кабардино-Балкарии проживает в сельской местности, и участие региона в "Земском докторе" будет большим подспорьем в обеспечении квалифицированными врачами лечебных учреждений. В программе "Земский доктор" Кабардино-Балкария участвовала в 2012 и 2014 годах. По итогам для работы в сельской местности были привлечены 220 врача различной специализации. Проект предусматривает выделение 1 млн рублей врачам, уезжающим в сельскую местность, где они обязаны отработать пять лет, а возраст участника теперь может достичь и 50 лет, ранее по этой программе трудоустраивали молодых врачей.

В нацпроект "Здравоохранение" входят восемь федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения", "Кадровое обеспечение", "Национальные медицинские исследовательские институты", "Цифровая медицина" и "Экспорт медицинских услуг".

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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