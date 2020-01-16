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На Ставрополье в 2020 году благоустроят 27 городских объектов

В Ставрополе благоустроят Комсомольский и Пионерский пруды, в Пятигорске - Эммануэлевский парк

ПЯТИГОРСК, 16 января. /ТАСС/. Власти Ставрополья в 2020 году благоустроят 27 бульваров, парков и площадей на территории региона, сообщил в четверг глава края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

"В этом году продолжим благоустройство в нашем крае. Рабочие задачи обсудили с главами 25 территорий, где люди выбрали общественные пространства для улучшения на 2020 год. Всего это 27 объектов", - написал Владимиров.

По его словам, 9 территорий уже подготовили все необходимые документы и получили финансирование. В Ставрополе благоустроят Комсомольский и Пионерский пруды; в Пятигорске - Эммануэлевский парк.

"В Георгиевске - это площадь у железнодорожного вокзала, в Минеральных Водах - сквер "Дружба", в Невинномысске - Бульвар Мира, в Изобильном - Парк культуры и отдыха. В Светлограде завершим благоустройство Площади 50 лет октября. В Буденновске благоустроим Сквер памяти, в селе Курсавка проведем ремонт аллеи по улице Красной", - сообщил губернатор.

Он отметил, что остальные муниципалитеты готовят документы для участия в программе по благоустройству. "От территорий жду, чтобы вся документация была сделана качественно и в срок - чтобы уже осенью люди могли порадоваться обновленным, красивым, уютным площадям, паркам и скверам", - написал Владимиров.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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