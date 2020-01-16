Кабардино-Балкария начнет празднование 75-летия Победы акцией "Блокадный хлеб"

НАЛЬЧИК, 16 января. /ТАСС/. Кабардино-Балкария (КБР) начнет череду мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, участием во Всероссийской акции "Блокадный хлеб" 18 января, в день начала Ленинградской операции по освобождению от фашистской блокады. Регион участвует в этой акции впервые, сообщила в четверг ТАСС пресс-секретарь Минкультуры республики Лина Мафедзова.

"Акция "Блокадный хлеб" в Кабардино-Балкарии будет проходить впервые с 18 по 27 января, в ней задействованы практически все министерства и ведомства, волонтерские центры, общественные организации, состоится она на базе учреждений культуры не только в городах, но и во многих селах, также в общеобразовательных учреждениях. Глобальная финальная точка данной акции будет поставлена 27 января, этой акцией мы начинаем череду мероприятий Года памяти и славы, посвященных 75-летию Победы", - рассказала Мафедзова.

В день начала Ленинградской операции по освобождению от фашистской блокады - 18 января - в республиканской детской библиотеке им. Бекмурзы Пачева состоятся чтения "Детская книга войны", которые станут стартовым мероприятием акции. Участники прослушают воспоминания ленинградцев, блокадные дневники детей, ребята зачитают стихи о мужестве ленинградцев в годы блокады. "Цель мероприятий, среди которых значатся открытые классные часы, исторические часы, демонстрация фильмов - привлечь общественное мнение, молодое поколение к теме освобождения блокадного Ленинграда", - отметила собеседница агентства.

Еще одним эмоциональным, по определению Мафедзовой, мероприятием станет раздача волонтерами информационных материалов о блокаде Ленинграда и подвиге его жителей и символических кусочков "блокадного хлеба".

О снятии блокады

18 января 1943 года в районе Синявинских высот было разорвано кольцо блокады и восстановлена сухопутная связь Ленинграда с остальной страной. Прорыву предшествовала операция "Искра", которая длилась неделю до этого на "Невском пятачке" и победоносно завершилась встречей подразделений Волховского и Ленинградского фронтов в районе деревни Марьино.

Ленинград - единственный крупный город в мире, который смог выдержать почти 900-дневное окружение. Полное снятие блокады произошло через год, 27 января 1944 года. Блокада продолжалась 872 дня, она унесла жизни сотен тысяч горожан, точное количество ее жертв историки не могут назвать до сих пор.

В годы блокады хлеб был главным достоянием ленинградцев. В первую блокадную зиму он составлял основной дневной рацион многих жителей осажденного города. Осенью 1941 года доля содержания муки в хлебе, который выпекали ленинградские хлебозаводы, составляла менее 60%, из-за чего было невозможно даже выпечь буханку приемлемого качества.