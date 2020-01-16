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Средняя температура первой половины января в Петербурге стала самой высокой за 140 лет

Она составила 2 градуса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Средние значения температуры воздуха в Санкт-Петербурге за первые 15 дней января стали самыми высокими за всю историю инструментальных метеонаблюдений - с 1881 года. Об этом на пресс-конференции, посвященной празднику Крещения, сообщил в четверг главный синоптик города Александр Колесов.

"Первая половина января получилась с температурой 2 градуса - это средняя температура первой половины января. Это самое высокое значение, и самое главное, что очень намного оно превысило 2007 год, который до этого у нас был аналогом. Там была средняя [температура воздуха] за эти 15 дней - 1,4 градуса", - сказал Колесов.

Синоптик прогнозирует, что погодные итоги за первые две декады января в Петербурге также будут беспрецедентными. "То же самое - сейчас уже ясно - получится с первыми двумя декадами января. Это будет аномально теплая погода. Средняя температура, скорее всего, получится - здесь небольшой прогноз такой - 2,1 градуса. Превышаем 2007 год на 0,8 градуса - это очень много, конечно: 1,3 градуса тогда была средняя температура", - сказал он.

Колесов напомнил также, что в ночь на четверг в Петербурге установился второй подряд рекорд суточной максимальной температуры воздуха. Волна тепла, пришедшая в город в середине календарной зимы, прогрела воздух до плюс 8,1 градуса - был перекрыт исторический максимум для этого дня, зафиксированный в 1975 году - 5,4 градуса тепла. 15 января столбик термометра зафиксировал значение плюс 7,6 градуса, на 2,1 градуса превысив прежний экстремум 1975 года.

Говоря о погоде на 19 января, когда православная церковь отмечает один из главных христианских праздников - Крещение Господне, и, по традиции, многие горожане будут совершать погружения в иордани, Колесов отметил, что льда на водоемах города не будет. По Ленинградской области температура воздуха в этот день составит от минус 1 до плюс 4 градусов в течение суток. В Петербурге ночью будет около 0 градусов, днем минус 1-3 градуса тепла, местами возможны небольшие осадки.

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