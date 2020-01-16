Власти Ставрополья: закон о защите капиталовложений придаст уверенность инвесторам

ПЯТИГОРСК, 16 января. /ТАСС/. Принятие законопроекта о защите капиталовложений и поощрении инвестиций позволит инвесторам на Ставрополье чувствовать себя уверенно, а это положительно повлияет на социально-экономическое развитие региона. Об этом сообщил ТАСС в четверг министр экономического развития края Сергей Крынин.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию потребовал от правительства и депутатов ускорить принятие пакета законопроектов о защите капиталовложений и поощрении инвестиций (СЗПК).

"Принимаемый федеральный закон "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации" позволит инвесторам чувствовать себя более уверенно, что, безусловно, положительно скажется на социально-экономическом развитии нашего региона", - сказал Крынин.

По его словам, документ вводит два новых инвестиционных режима, призванных увеличить долю инвестиций в российской экономике.

"Во-первых, это инструменты поощрения инвестиций: субсидии из госбюджета, гарантии государства, аренда земли и имущества, льготы по налогам и таможенным пошлинам. Во-вторых, он позволит компаниям подписать с государством соглашение об инвестициях и рассчитывать на индивидуальный подход: получать преференции без конкурса на основании главного критерия - собственных инвестиций", - отметил глава ведомства.