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На Ставрополье отремонтируют 489 учреждений первичного звена медицины за четыре года

Губернатор края Владимир Владимиров отметил, что также планируется построить 43 фельдшерско-акушерских пункта
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров Надежда Колосова/ТАСС
Описание
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
© Надежда Колосова/ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Власти Ставропольского края планируют отремонтировать 489 медицинских учреждений по программе развития первичного звена здравоохранения за четыре года. Об этом в четверг сообщил журналистам губернатор Владимир Владимиров.

"Мы планируем за четыре года отремонтировать 489 учреждений первичного звена здравоохранения, построить еще 43 фельдшерско-акушерских пункта, 16 уже построили ранее. Здесь же запланировали работу по оплате работников первичного звена здравоохранения, увеличить зарплаты", - сказал он на пресс-конференции в Ставрополе.

Проект региональной программы развития первичного звена здравоохранения в крае утвержден, в начале января документ был направлен в Минздрав РФ. "Итоговая защита будет проходить в период с 20 мая по 15 июня. 1 июля мы утвердим программу и начнем реализацию в Ставропольском крае, как она будет выглядеть - будет зависеть от нашей способности убеждения и лоббистских способностей <…> на цифру в 20 млрд рублей мы точно должны рассчитывать [на четыре года]", - пояснил Владимиров.

Глава региона отметил, что ранее край направлял собственные средства в развитие системы здравоохранения. "На протяжении последних трех лет мы вкладываем собственные средства в модернизацию. Мы отремонтировали больше 100 больниц на территории края, мы эти деньги перенаправим в строительство жилья для муниципальных служащих <…> это касается не только медицины, это и учителя, и культура", - сказал Владимиров.

Президент РФ Владимир Путин 20 августа 2019 года провел совещание по теме первичного звена здравоохранения. Он потребовал проанализировать всю организацию работы в первичном звене здравоохранения и принять дополнительные меры по его укреплению.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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