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Число аварий на объектах электроснабжения в КЧР уменьшилось на 5,3% по итогам 2019 года

Такого показателя удалось достичь благодаря проведению качественных ремонтных работ

ЧЕРКЕССК, 16 января. /ТАСС/. Число аварий на объектах электроснабжения в Карачаево-Черкесской Республике за 2019 год уменьшилось на 5,3% по сравнению с 2018 годом - с 236 нарушений до 225. Таких результатов удалось достичь благодаря качественному ремонту электросетей, сообщила в четверг пресс-служба компании "Россети Северный Кавказ".

"Россети Северный Кавказ" направили в 2019 году на ремонт энергообъектов филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" более 150 млн рублей. Это позволило обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей Карачаево-Черкесии и улучшить энергосетевую инфраструктуру. В результате проведенных филиалом "Карачаево-Черкесскэнерго" ремонтных работ в отчетном году на 5,3% снизилось количество технологических нарушений в сетях 6 кВ в сравнении с предыдущим", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе компании, за 2019 год было зафиксировано 225 технологических нарушений, за 2018 год - 236. Основная часть нарушений произошла из-за погодных явлений. "Не все эти нарушения проявлялись в том, что жители длительное время находились без электроэнергии. Наши приборы фиксируют все перебои в работе, и отключения могли быть даже на долю секунды", - отметила собеседница агентства.

Отмечается, что за 2019 год энергетики отремонтировали 260 км линий электропередачи, в нормативное состояние было приведено около 2 тыс. единиц оборудования. В двух районах республики были заменены 42 трансформатора. "Кроме этого, на подстанциях 35-110 кВ отремонтированы 122 силовых трансформатора, проведен капитальный ремонт оборудования в 79 трансформаторных пунктах 10/0,4 кВ", - добавили в компании.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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