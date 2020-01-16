Стартап-тур "Сколково" в Архангельске будет посвящен информационным и биотехнологиям

АРХАНГЕЛЬСК, 16 января. /ТАСС/. Стартап-тур Open Innovations Startup Tour от фонда "Сколково", который пройдет для участников Северо-Западного федерального округа 4-5 февраля в Архангельске, будет посвящен информационным и биотехнологиям. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщила журналистам руководитель инновационного центра агентства регионального развития Архангельской области Юлия Шабалина.

"Направления, по которым мы ожидаем проекты: первое направление - это информационные технологии, это прорывные технологии сбора, обработки и распространения информации. Второе направление - индустриальные и технические технологии, это автоматизация производства и новые способы получения и использования энергии, и третье - это биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве", - сказала Шабалина.

Архангельская область примет форум во второй раз, первый раз он состоялся в Архангельске в 2017 году. "Стартап-тур мы поводим совместно со "Сколково", единственный регион на Северо-Западе, который принимает [в этом году] этот формат и… мы приглашаем участников со всего Cеверо-Западного региона, - сказал журналистам генеральный директор Агентства регионального развития Максим Заборский. - Девять финалистов прошлого тура приняли участие в финале в Москве".

На форуме ожидается около 300 участников, как представителей стартапов, так и инвесторов. "Стартапы мы не ограничиваем, начиная от студенчества, продолжая предприятиями, которые занимаются какими-то своими серийными разработками, но готовы что-то улучшать. Второе - те предприятия, которые видят у себя потенциал с точки зрения применения инновационных решений, - добавил Заборский. - Третья категория - это инвесторы".

Стартап-тур проводится в разных городах России с 2011 года. Он включает в себя конкурс технологических проектов, а также большую образовательную и конференционную программы. В рамках тура проходят сессии о глобальных тенденциях и международных практиках, тренинги для развития компетенций начинающих стартап-команд, реализующих проекты в сфере высоких технологий.