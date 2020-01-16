Семь детских учреждений Северной Осетии оборудуют для инвалидов в 2020 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 января. /ТАСС/. Семь образовательных организаций Северной Осетии будут участвовать в госпрограмме "Доступная среда", благодаря которой в 2020 году в них создадут условия для детей-инвалидов, сообщила пресс-служба министерства образования и науки республики.

"В 2020 году семь образовательных организаций Северной Осетии примут участие в государственной программе "Доступная среда", - говорится в сообщении. - В пяти детских садах и двух организациях дополнительного образования будут созданы необходимые условия для детей с ограниченными возможностями здоровья".

В детсадах будут устанавливать пандусы, расширять дверные проемы, оборудовать санузлы. Также будет приобретено специальное оборудование для коррекционно-педагогической работы.

Условия будут созданы в детсадах Владикавказа, селений Карджин, Камбилеевское, городе Моздоке, а также в Моздокском центре детского творчества и Доме детского творчества Пригородного района.

На эти цели направят более 5 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

В республике работа по созданию условий для детей с инвалидностью в рамках госпрограммы "Доступная среда" ведется с 2011 года.