{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Семь детских учреждений Северной Осетии оборудуют для инвалидов в 2020 году

На эти цели направят более 5 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 января. /ТАСС/. Семь образовательных организаций Северной Осетии будут участвовать в госпрограмме "Доступная среда", благодаря которой в 2020 году в них создадут условия для детей-инвалидов, сообщила пресс-служба министерства образования и науки республики.

"В 2020 году семь образовательных организаций Северной Осетии примут участие в государственной программе "Доступная среда", - говорится в сообщении. - В пяти детских садах и двух организациях дополнительного образования будут созданы необходимые условия для детей с ограниченными возможностями здоровья".

В детсадах будут устанавливать пандусы, расширять дверные проемы, оборудовать санузлы. Также будет приобретено специальное оборудование для коррекционно-педагогической работы.

Условия будут созданы в детсадах Владикавказа, селений Карджин, Камбилеевское, городе Моздоке, а также в Моздокском центре детского творчества и Доме детского творчества Пригородного района.

На эти цели направят более 5 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

В республике работа по созданию условий для детей с инвалидностью в рамках госпрограммы "Доступная среда" ведется с 2011 года.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
Реклама на ТАСС
Власти Ставрополья выделят 90 млн рублей на строительство приютов для животных в 2020 году
Планируется построить два питомника вместимостью по 2 тыс. животных каждый
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС