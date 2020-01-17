Главный аэропорт Камчатки по итогам 2019 года увеличил пассажиропоток на 9%

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 января. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Петропавловска-Камчатского в 2019 году вырос на 9%. Об этом ТАСС сообщила директор по стратегическим коммуникациям главной воздушной гавани Камчатки Юлия Отраднова.

С января по декабрь 2018 года пассажиропоток аэропорта Петропавловска-Камчатского составил 697 тыс. человек, в 2019 году эта цифра составляла 759 тыс. Внутренними авиалиниями воспользовались 742 тыс. человек, пассажиропоток международных авиалиний составил 17 тыс. человек.

"Самым востребованным внутрироссийским маршрутом из Петропавловска-Камчатского, помимо российской столицы, стал Владивосток. Рейтинг динамично развивающихся направлений возглавил Новосибирск - рост пассажиропотока в этот город составил 43,5%. В рамках региональной авиации наибольшим спросом у жителей Камчатского края пользовались рейсы в Тиличики: в Олюторский район Камчатки в прошлом году улетели больше 21 тыс. пассажиров. На международных рейсах значительное увеличение пассажиропотока зафиксировано на рейсах в Таиланд (Пхукет)", - уточнила Отраднова.

Она добавила, что увеличение пассажиропотока аэропорта фиксируется уже несколько лет. Этому, по мнению Отрадновой, есть несколько причин. С переходом на летнее расписание крупные российские авиакомпании увеличили провозную емкость на популярных рейсах, кроме того, было возобновлено сообщение с Южно-Сахалинском, выросло количество бортов по маршруту Петропавловск-Камчатский - Хабаровск. В июне дали старт обслуживанию пассажиров в обновленном комфортабельном терминале главного аэропорта Камчатки, и все это положительно влияет на рост показателя общего пассажиропотока.

Главный аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово) входит в холдинг "Аэропорты Регионов", обеспечивает регулярное авиасообщение Камчатского края с городами России. Также из аэропорта выполняются местные рейсы в населенные пункты Камчатского края и международные чартерные рейсы в Бангкок и Пхукет (Таиланд), Нячанг (Вьетнам), Осаку и Токио (Япония), сезонные регулярные рейсы в Анкоридж (США).