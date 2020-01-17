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Самолет доставил жителям Северо-Эвенского городского округа на Колыме овощи и фрукты

Жителям труднодоступной территории привезли пять тонн продуктов

ТАСС, 17 января. Самолет с продовольствием в пятницу прибыл из Магадана в труднодоступный Северо-Эвенский городской округ Магаданской области, жители которого неделю не могли приобрести овощи и фрукты. Об этом сообщил ТАСС глава муниципалитета Сергей Романов.

В понедельник в Министерстве сельского хозяйства Магаданской области ТАСС сообщили, что самолет с продовольствием прилетал в муниципалитет до новогодних праздников, но почти все товары быстро раскупили. В магазинах остались мясо, пельмени, молоко и некоторые другие товары, закончились фрукты и овощи. 9 января авиарейс, на котором в муниципалитет должны были доставить продовольствие, не смог прилететь из-за отсутствия самолетов. Следующий рейс был запланирован на 16 января, но прилет воздушного судна Ан-26 был отменен в связи с неблагоприятными погодными условиями в районе.

"Вчера самолет с продуктами не смог прибыть из-за непогоды. Сегодня погода солнечная, снега и ветра нет. Самолет прилетел, он привез пять тонн продуктов. Никакой проблемы с продовольствием нет", - сообщил Романов.

Территория Магаданской области относится к районам Крайнего Севера, для которых характерен чрезвычайно суровый климат. Большую часть года на Колыме занимает зимний период. Областные власти отмечают, что в таких условиях необходимо регулярно получать витамины, употребляя овощи и фрукты, для жителей Магаданской области эти продукты питания являются жизненно важными. Проблему с отсутствием продуктов брал на контроль губернатор Магаданской области Сергей Носов. В Минсельхозе региона рассказали, что в Северо-Эвенский район теперь планируется направлять самолеты с продовольствием два-три раза в месяц.

Северо-Эвенский район

Северо-Эвенский городской округ расположен на северо-востоке Магаданской области. Он является труднодоступным районом, так как частично расположен на Колымском нагорье в зоне арктической горной тайги и лесотундры. В нем проживают около 2 тыс. человек.

Теги
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