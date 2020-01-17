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В Свердловской области нашли изумруд весом 0,5 кг

По оценкам специалистов, камень является редчайшим, его стоимость составляет $55 тыс.
Описание
© Ростех

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Изумруд весом 0,5 кг с оценочной стоимостью в $55 тыс. найден на "Мариинском прииске" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Об этом в пятницу журналистам рассказал гендиректор предприятия Евгений Василевский.

"Камень был найден в конце 2019 года, когда готовились к завершению работ. Он ценный, высокого качества. Сохраненные природные грани. Он не пострадал в процессе переработки и добычи, что ценится. Вес 496 граммов и цена около $55 тыс.", - сказал он.

По информации пресс-службы предприятия, найденным изумрудом уже заинтересовался Гохран. "По оценкам специалистов, найденный изумруд является редчайшим. По цвету он относится к первой категории, по сорту - ко второй. Изумруд добыли рабочие очистного забоя на глубине 260 метров", - добавили там.

Всего за минувший год на прииске было найдено четыре камня высокого качества. Помимо изумруда весом 0,5 кг были добыты минералы, вес которых составил 80, 174,9 и 264 граммов. Их стоимость оценивается в $8,8 тыс., $19,3 тыс. и $29,1 тыс.

Изумруд является разновидностью минерала берилла, который также добывается на Мариинском прииске. Помимо ювелирного производства, берилл используется в высокотехнологичных отраслях.

Мариинский прииск - предприятие, созданное на базе Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения, единственного в Европе и одного из трех в мире. Здесь добывают бериллий, изумруды, хризоберилл, фенакит, александриты, флогопит, литий, рубидий и цезий. Ежегодно Мариинский прииск перерабатывает 94 тысячи тонн руды и добывает 150 кг изумрудов, 15 кг александритов, более 5 тонн бериллов.

Теги
РоссияСвердловская область
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