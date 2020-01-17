Бурятия присоединится к проекту "Южное побережье Байкала" в 2020 году

УЛАН-УДЭ, 17 января. /ТАСС/. Бурятия присоединится к реализуемому с 2019 года в в Иркутской области проекту Сбербанка "Южное побережье Байкала" в текущем году, сообщил журналистам в пятницу глава республики Алексей Цыденов.

"Работа Сбербанка [по проекту] "Южное побережье Байкала" по развитию туризма на Байкале начиналось с иркутской стороны, сейчас мы объединяем усилия, чтобы Бурятия была в этом проекте тоже. В феврале - начале марта в Москве совместно со Сбербанком планируется проведение встречи с пулом инвесторов, для которых туризм в нашей республике интересен, которые готовы войти в Бурятию с инвестициями", - сказал Цыденов.

По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, власти региона много сделали в части развития инфраструктуры, в том числе в аэропорту Байкал. "Сейчас есть возможность привезти сюда туриста, Сбербанк предоставит возможности для поддержки предпринимателей, которые хотят строить отели, гостиницы, развивать турбизнес в республике", - отметил Ведяхин. Он добавил, что в ближайшее время в Москве в рамках проекта "Южный берег Байкала" будет организована презентация региона для целевых инвесторов. "Будем предоставлять необходимые продукты, будем общаться с федеральными органами власти для поддержки турпроектов в Бурятии", - сказал Ведяхин.

Число туристов в Бурятии за последние 10 лет увеличилось вдвое, в 2019 году регион, по данным республиканского правительства, посетили порядка 380 тыс. человек: за период с 2009 рост потока туристов составил 50%. Чаще всего в Бурятию приезжают гости из соседних Монголии и Китая, из Южной Кореи, Японии, Германии, Франции. Иностранцев и жителей других российских регионов привлекает прежде всего озеро Байкал: в отличие от берега со стороны Иркутской области прибрежная полоса в Бурятии более пологая, со множеством песчаных пляжей. Также в республике, на территории которой находится Иволгинский дацан - центр традиционного буддизма в России и множество целебных источников, активно развивается религиозный и лечебно-оздоровительный туризм.

На территории Бурятии, на юге Байкала, расположена Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Байкальская гавань". В июне 2017 года Минэкономразвития РФ передало управление ОЭЗ республике, правительство региона начало процедуру расторжения договоров со всеми резидентами из-за невыполнения условий инвестсоглашений и начало поиск новых инвесторов. Сейчас в ОЭЗ зарегистрировано шесть резидентов - иностранные и российские.