В 2019 году нейтрализованы 26 участников террористических ячеек на Северном Кавказе

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Объединенная группировка войск ликвидировала в прошлом роду 26 участников террористических ячеек на Северном Кавказе, сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии в пятницу.

"Воинскими частями и подразделениями полиции в составе Объединенной группировки в тесном взаимодействии с органами ФСБ в 2019 году на Северном Кавказе было нейтрализовано 26 участников террористических ячеек. Военнослужащие и сотрудники группировки обнаружили и уничтожили более 190 объектов инфраструктуры бандгрупп", - сказал собеседник агентства.

Также в ведомстве отметили, что в прошлом году в регионе зафиксировано более 1,5 тыс. фактов изъятия и добровольной сдачи оружия и боеприпасов. При этом из незаконного оборота изъято более 500 единиц оружия, 736 единиц охотничьего оружия, более 77 тыс. боеприпасов различного калибра, обезврежены самодельные взрывные устройства.

В Росгвардии добавили, что накануне в объединенном пункте управления Объединенной группировкой войск по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона состоялось подведение итогов служебно-боевой деятельности за 2019 год. Руководил совещанием первый замглавы Росгвардии Сергей Ченчик.