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Лидерами в реализации программы расселения аварийного жилья стали три региона

Лидарами стали Астраханская, Белгородская области и Кабардино-Балкария

НАЛЬЧИК, 17 января. /ТАСС/. Лидерами по реализации программы переселения из аварийного жилья по итогам 2019 года стали Астраханская, Белгородская области и Кабардино-Балкария (КБР). Об этом в пятницу на совещании в Нальчике (КБР) сказал председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

"Официальных данных еще нет. Но у нас все регионы по новой программе переселения из аварийного жилья в 2019 году выполнили свои обязательства. У нас три субъекта РФ - передовики: Белгород (Белгородская область - прим. ТАСС), Астрахань (Астраханская область - прим. ТАСС) и КБР", - сказал он.

Степашин также подчеркнул, что Кабардино-Балкарская Республика готова досрочно реализовать программу переселения из аварийного жилья. "Мы обсуждали <...>, что республика готова к досрочной реализации программы. Средства, возможности, ресурсы у фонда для этого есть", - сказал он.

Он также обратился к присутствующим на совещании главам муниципалитетов республики с просьбой еще раз изучить все вопросы, касающиеся аварийного жилья.

В правительстве региона в декабре 2019 года сообщали, что целевые показатели программы на 2019 год по переселению из аварийного жилья в Кабардино-Балкарской Республике выполнены.

Согласно паспорту федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2019-2024 гг. из аварийных домов общей площадью более 9,5 млн кв. метров в новое жилье планируется переселить 530 тысяч человек. На эти цели планируется направить более 507 млрд рублей, в том числе 431 млрд рублей из федерального бюджета, более 67 млрд рублей - из региональных бюджетов, свыше 7 млрд рублей - из внебюджетных источников.

Теги
РоссияСтепашин, Сергей ВадимовичСеверный КавказСКФОКабардино-БалкарияАстраханская областьБелгородская область
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