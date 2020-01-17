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Нетипично теплая погода установилась в регионах Поволжья перед Крещением

В городах отменяют крещенские купания из-за опасного состояния льда
Уфа Ильфат Кинзябаев/ТАСС
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Уфа
© Ильфат Кинзябаев/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Нетипично теплая погода установилась в регионах Приволжского федеральный округа, ожидать привычных морозов на Крещение не стоит, сообщили ТАСС в пятницу в центре погоды "Фобос".

"В выходные характер погоды в Поволжье будет определяться влиянием антициклона, ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Такую погоду можно назвать нетипично теплой в это время года, особенно для Крещения, когда мы привыкли к Крещенским морозам. Температура воздуха выше климатической нормы в среднем на 5-7 градусов", - сказал собеседник агентства.

Из-за отсутствия морозов во многих регионах на крупных водоемах до сих пор нет крепкого льда, а значит, невозможно сделать традиционные купели. Так, в Саратове, где в субботу ожидается от плюс 1 до минус 3 градусов, в связи с тем, что на лед выходить опасно, жители будут окунаться в воду прямо с берега, сообщает администрация города. Подобная ситуация сложилась и в Ульяновской области. Так как толщина льда на водоемах небольшая, ряд привычных мест для купания будет закрыт.

Не ожидается привычных морозов и в более северных регионах ПФО. В Удмуртском городе Глазове из-за опасного состояния льда на городской купели на реке Чепце отменили крещенские купания. Из-за теплой погоды снизилась толщина льда и появились промоины у берега. По данным Удмуртского Гидрометцентра, в субботу и в воскресенье днем температура воздуха будет выше нуля градусов, ночью в эти дни ожидается небольшой минус. Аналогичная ситуация будет в Оренбурге. В Пермском крае температура воздуха днем колеблется от 0 до плюс 3 градусов, здесь уже временно закрыли катки и ледовый комплекс, а теперь сократят и время работы некоторых купелей в этом году.

Лужи вместо катков, цветы вместо снега

Теплая погода в Поволжье превратила весь ранее выпавший снег в воду. Так, в Казани вместо снега идет дождь, на месте снежных сугробов появились весенние лужи. А жители уфимского микрорайона Сипайлово жалуются на огромную лужу на перекрестке улиц Жукова и Гагарина в десятки метров. В комментариях в соцсетях они отмечают, что особенно сложно пешеходам, которые не могут перейти улицу из-за глубины лужи.

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В центре Сызрани распустила зеленые листья сирень ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ В Сызрани аномально теплый январь преподнес очередной сюрприз: на кусте сирени стали пробиваться зеленые листочки. Оживший по-весеннему куст заметил на улице Карла Маркса сызранский фотограф Юрий Хайров. «Январское чудо, сирень распустила листочки, - пишет Юрий на своей странице в сети. - Необычное явление, редкое, так как такого тепла ещё не наблюдали в наших краях в январе», - справедливо заметил сызранец. В этом году зима действительно поражает своей непредсказуемостью: сегодня шел дождь, а ночью обещают сильный ветер и гололед. Веточка с листьями, конечно, не доживет до весны - но само ее ... полный текст читайте на сайте «маленькая Сызрань» ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://syzran-small.ru/news-45093

Публикация от Маленькая Сызрань (@syzransmall)

Похожая ситуация складывается в Кирове, где накануне весь день шел дождь. Уличные хоккейные коробки во дворах домов превратились в бассейны. Снег растаял и на тротуарах, превратившись в грязь. Из-за сложных дорожных условий в Кирове утром в пятницу столкнулись два автобуса на остановке, пострадали восемь человек.

А в Сызрани в Самарской области пользователи соцсетей заметили появление зеленых листочков на сирени, куст начал распускаться. В области температура воздуха повысилась до 2 градусов тепла, ГУ МЧС региона предупредило жителей о гололеде. Также жители сообщают о частичном вскрытии Волги. Из-за тонкого люда в этом году крещенские купания продут в оборудованных возле храмов купелях. На реках, в том числе на Волге, не будет прорубей из соображений безопасности.

Как уточнили в центре погоды "Фобос", подобная погода сохранится и в ближайшем будущем. "Значительное похолодание в Поволжье в ближайшее время не прогнозируется", - отметил собеседник агентства.

Теги
ТатарстанУдмуртияКировская областьСамарская область
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Крещенские купания в регионах ЦФО пройдут при минус 2-6 градусах
Температура воздуха превышает климатическую норму на 6-7 градусов
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