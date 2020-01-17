Канатную дорогу на гору Ай-Петри в Крыму закроют на профилактику

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Популярная у туристов канатная дорога "Мисхор - Ай-Петри" на южном берегу Крыма с понедельника закроется на профилактику до конца апреля - начала мая, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе дороги.

"С 20 января канатная дорога "Мисхор - Ай-Петри" приостанавливает свою работу для проведения ежегодных плановых мероприятий по обслуживанию канатной дороги, чтобы провести осмотр всех узлов, агрегатов, всех механизмов в соответствии с регламентом заменить все детали, которые по сроку своей службы должны быть заменены, провести косметический ремонт и обслуживание станций и вагонов, подготовиться к следующему курортному сезону", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что возобновить работу канатная дорога может в конце апреля - начале мая. "Все будет зависеть от хода работ", - добавил собеседник агентства.

Канатная дорога от поселка Мисхор на гору Ай-Петри является одним из самых популярных и посещаемых туристических объектов в Крыму. Между ее средней и верхней станциями протянулся безопорный пролет протяженностью в 1670 м и с углом подъема в 46 градусов. Менее чем за 15 минут по ней осуществляется подъем на высоту 1153 м, откуда открывается вид на Южный берег Крыма. На плато организованы экскурсии, работают кафе национальной кухни.

Ежегодно услугами канатной дороги пользуется около 500 тыс. туристов. Она работает по фактической погоде. Температура на плато Ай-Петри приблизительно на 10 градусов ниже, чем у побережья.