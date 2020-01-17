Крещенские купания в регионах ЦФО пройдут при минус 2-6 градусах

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют, что на Крещение в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) столбики термометров не опустятся ниже 2-3 градусов мороза, при этом лед незначительной толщины установился только на водоемах со стоячей водой. Похолодание до минус 4-6 градусов возможно в Курской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской областях, сообщили ТАСС в пятницу в региональных гидрометцентрах и управления МЧС.

Температуру воздуха выше климатической нормы на 6-7 градусов 18-19 января прогнозируют синоптики гидрометцентра по Курской области. В дневные часы она будет колебаться от плюс 1 до минус 3 градусов, в крещенскую ночь возможно похолодание до минус 5 градусов. "Погода не будет способствовать установлению ледяного покрова. Контроль за гидрологической обстановкой в Курской области осуществляется 13 постами, по их сведениям, лед в 4-5 сантиметров установился только в двух местах: в Суджанском районе и на реке Сейм", - отметили в пресс-службе регионального управления МЧС, добавив, что по области организовано 45 мест для проведения крещенских купаний.

В Липецкой, Рязанской, Тамбовской областях в предстоящие выходные днем также ожидаются перепады температуры от плюс 1 до минус 3 градусов, в ночь на воскресенье - до минус 4-6 градусов. Как рассказали ТАСС в центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) по Тамбовской области, из-за аномально теплой погоды около половины рек региона не покрыты льдом. "У нас Цна в этом году практически вообще не замерзла, к примеру, в Моршанском районе толщина льда на реках - всего 10 см, но и там везде промоины. Из-за оттепели сверху стоит вода, которая делает лед рыхлым и небезопасным", - сказал дежурный синоптик, отметив, что днем 19 января прогнозируется до плюс 4 градусов, что выше климатической нормы на 10-11 градусов.

Около минус 2-3 градусов в Крещенскую ночь, по данным местных ЦГМС, будет в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Орловской, Смоленской и Тульской областях, надежного ледяного покрова на реках практически нет, лед толщиной около 5-12 см есть только на прудах и озерах. Так, по этой причине в городе Орле место для купели перенесли к Центральной спасательной станции на реке Оке (традиционно оно располагалось на Орлике возле здания добровольного спортивного общества "Труд"). "Здесь будет организовано дежурство инспекторов ГИМС, спасателей поисково-спасательного отряда (водного), полиции, медиков", - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Еще теплее - от нуля до минус 1 градуса - в ночь на 19 января будет в Костромской, Тверской и Ярославкой областях. В целом по ЦФО в ближайшие двое суток существенных осадков не ожидается, отметили в региональных ЦГМС. По данным сайта Гидрометцентра России, округ будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, местами возможен туман и гололед.