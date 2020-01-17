{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Ставрополье создадут центр поддержки одаренных школьников

В нем будут обучаться 50 старшеклассников

ПЯТИГОРСК, 17 января. /ТАСС/. Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) поддержки одаренных школьников создадут в рамках национального проекта "Наука" на Ставрополье. В первом подобном на Северном Кавказе центре будут обучаться 50 старшеклассников, сообщила в пятницу пресс-служба главы региона.

Специализированные учебно-научные центры - это структурные подразделения классических или федеральных университетов, на их базе осуществляется подготовка и воспитание одаренных школьников, проявляющих выдающиеся способности в учебной, научной и творческой деятельности.

"Ожидается, что СУНЦ будет действовать на площадке одной из школ в краевом центре. Необходимую подготовку материально-технической базы планируется осуществить уже до начала нового учебного года, чтобы с сентября здесь приступили к занятиям 50 старшеклассников", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в дальнейшем число обучающихся планируется увеличить. "Считаю правильным полнее задействовать для развития школьного образования в крае потенциал Северо-Кавказского федерального университета. У нас есть возможность совместно создать мощный учебно-научный центр на базе одной из школ. Это будет вкладом в выполнение задач, которые перед нами ставит президент России, и тех целей, которые мы ставим перед собой, начиная в этом году краевую программу "Дети Ставрополья", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

Отмечается, что практика использования СУНЦ для выявления и поддержки одаренных молодых людей, их профессиональной подготовки для работы в различных отраслях экономики в нашей стране насчитывает не один десяток лет. Такие центры действуют при Московском, Санкт-Петербургском, Новосибирском госуниверситетах и Уральском федеральном университете. В рамках нацпроекта "Наука" их количество в России планируется увеличить. Это является одним из этапов работы по созданию системы подготовки кадров для инновационного развития страны.

Нацпроект "Наука" реализуется в РФ с октября 2018 года по 2024 год включительно. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Закон об инвестиционном налоговом вычете вступил в силу на Ставрополье
Бизнесмены края смогут получить инвестиционный налоговый вычет в размере 50% от суммы затрат на приобретение или модернизацию предприятия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС