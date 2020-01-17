На Ставрополье создадут центр поддержки одаренных школьников

ПЯТИГОРСК, 17 января. /ТАСС/. Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) поддержки одаренных школьников создадут в рамках национального проекта "Наука" на Ставрополье. В первом подобном на Северном Кавказе центре будут обучаться 50 старшеклассников, сообщила в пятницу пресс-служба главы региона.

Специализированные учебно-научные центры - это структурные подразделения классических или федеральных университетов, на их базе осуществляется подготовка и воспитание одаренных школьников, проявляющих выдающиеся способности в учебной, научной и творческой деятельности.

"Ожидается, что СУНЦ будет действовать на площадке одной из школ в краевом центре. Необходимую подготовку материально-технической базы планируется осуществить уже до начала нового учебного года, чтобы с сентября здесь приступили к занятиям 50 старшеклассников", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в дальнейшем число обучающихся планируется увеличить. "Считаю правильным полнее задействовать для развития школьного образования в крае потенциал Северо-Кавказского федерального университета. У нас есть возможность совместно создать мощный учебно-научный центр на базе одной из школ. Это будет вкладом в выполнение задач, которые перед нами ставит президент России, и тех целей, которые мы ставим перед собой, начиная в этом году краевую программу "Дети Ставрополья", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

Отмечается, что практика использования СУНЦ для выявления и поддержки одаренных молодых людей, их профессиональной подготовки для работы в различных отраслях экономики в нашей стране насчитывает не один десяток лет. Такие центры действуют при Московском, Санкт-Петербургском, Новосибирском госуниверситетах и Уральском федеральном университете. В рамках нацпроекта "Наука" их количество в России планируется увеличить. Это является одним из этапов работы по созданию системы подготовки кадров для инновационного развития страны.

Нацпроект "Наука" реализуется в РФ с октября 2018 года по 2024 год включительно. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.