В Ингушетии в 2020 году откроют шесть домов культуры

МАГАС, 17 января. /ТАСС/. Власти Ингушетии откроют в 2020 году шесть новых домов культуры и намерены начать строить еще два в рамках нацпроекта "Культура". Об этом сообщил в пятницу ТАСС замминистра культуры региона Рустам Таркоев.

"В этом году в рамках нацпроекта "Культура" в январе-феврале мы откроем шесть домов культуры в населенных пунктах республики, их строительство уже завершено. Также в 2020 году мы начинаем строительство двух новых домов культуры и реконструкцию двух старых", - сказал Таркоев.

Кроме того, по его словам, в регионе по поручению президента РФ планируют построить еще четыре культурных объекта, два из них начнут строить в 2020 году, другие два - в 2021 году. Денежные средства намерены заложить в марте текущего года. "Это республиканский театрально-культурный комплекс, здание Русского музыкально-драматического театра, Государственный колледж искусств в Назрани и новое здание для Республиканского музея краеведения им. Т. Мальсагова в Магасе. А также будет проведена реконструкция республиканского театра юного зрителя", - добавил замминистра.

Нацпроект "Культура" состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей. При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд.