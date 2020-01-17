Первый в КБР дом получил знак "Дом образцового содержания"

НАЛЬЧИК, 17 января. /ТАСС/. Первому в Кабардино-Балкарии (КБР) дому присвоен знак "Дом образцового содержания" в городе Нальчике. Об этом сообщил в пятницу председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин на церемонии вручения знака.

"Дом образцового содержания в КБР, в Нальчике - первый, а по стране это 101-й дом на всю нашу огромную страну, и я хочу сказать огромное спасибо тем жильцам, которые живут здесь, которые любят свой дом, заботятся о том, чтобы здесь было действительно комфортно, тем более что это ваш дом. Спасибо управляющей компании, управдому, за то, что сумели сплотить свой коллектив. Вручение знака "Дом образцового содержания" - это и оценка вашего труда, а с другой стороны, нужно учиться делать дом энергоэффективным, у нас такие возможности есть, мы можем выделить на это до 5 млн рублей", - сказал Степашин, обращаясь к жильцам дома.

Степашин заручился поддержкой республиканских властей, что в доме отремонтируют лифты. "Насколько я знаю, у вас есть проблема с ремонтом лифтов, а в Минстрое есть специальная программа замены лифтов, поэтому, уж коли мы знак даем заслуженно этому дому, окажем ему и помощь, и поддержку", - добавил он, обращаясь к главе региона Казбеку Кокову.

Коков добавил, что дом является примером для многих жителей Кабардино-Балкарии. "Действительно, это товарищество - пример для всей КБР, как надо управлять своей собственностью, как надо жить вместе в многоквартирном доме и делать все, чтобы жить в доме было приятно и достойно", - подчеркнул он, отметив, что жильцы не имеют задолженности по энергоносителям, по коммунальным услугам

Десятиэтажный дом, расположенный по адресу ул. Тарчокова, 58, построен в 1990 году, общая площадь - более 17,3 тыс. кв. м. Это один из самых больших домов города, в 280 квартирах проживает 840 человек. Управляет домом ТСЖ "Доверие" во главе с Асият Гогуноковой, которой вручили знак отличия "Знак качества ЖКХ" с 2006 года. В доме в 2009 году проведен капитальный ремонт за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ: были отремонтированы крыша, фасад, системы отопления, горячего водоснабжения, установлены приборы учета на системы отопления и горячего водоснабжения, в подъездах - датчики движения.

Знаком отличия "Знак качества ЖКХ" награждаются руководители ТСЖ, ЖСК, советов многоквартирных домов и управляющих компаний за выдающиеся успехи в управлении и содержании многоквартирного дома, внедрении современных энергосберегающих и энергоэффективных технологий, создании комфортных и безопасных условий проживания граждан, развитии института ответственных собственников жилья. На фасаде такого здания размещается табличка "Дом образцового содержания". Статус "Дом образцового содержания" до сегодняшнего дня был присвоен 100 многоквартирным домам в 60 субъектах РФ.