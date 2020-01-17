Дагестан в 2020 году нарастит объем сельхозпродукции на 1 млрд рублей за счет мелиорации

МАХАЧКАЛА, 17 января. /ТАСС/. Работы по мелиорации позволили аграриям Дагестана вернуть в сельхозоборот более 20 тыс. га земли, что в 2020 году даст прирост объемов продукции на 1 млрд рублей, сообщил ТАСС заместитель председателя правительства республики Абдулмуслим Абулмуслимов.

"В этом году на мелиорацию из республиканского бюджета выделено 590 млн рублей. Это позволило восстановить и реконструировать на современной технологической основе мелиоративную сеть, ввести в оборот более 20 тыс. га выбывших сельскохозяйственных угодий, в том числе более 5,5 га рисовых чеков. Начиная с 2020 года это позволит дополнительно получить продукцию сельского хозяйства на 1 млрд рублей", - сказал Абдулмуслимов.

Он также отметил, что столь серьезные инвестиции мелиоративный комплекс республики получил впервые за 20 лет.

По предварительным данным Министерства сельского хозяйства Дагестана, в 2019 году объем валовой продукции сельского хозяйства республики составит 130 млрд рублей, что на 6 млрд рублей (4,6%) больше по сравнению с прошлым годом. Валовый сбор зерновых увеличился на 6,6%, овощей - на 12,3%, плодов - на 23,7%.