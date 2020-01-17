{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Музей саамской культуры откроют в Лапландском заповеднике Мурманской области

Официальное открытие экспозиции запланировано на 6 августа

ТАСС, 17 января. Лапландский заповедник, который в 2020 году отмечает 90-летие, представит по этому случаю музей под открытым небом, посвященный саамской культуре. Проект реализовали при поддержке программы по социальному ориентированию "Мир новых возможностей" компании "Норникель", сообщила в пятницу ТАСС заместитель директора по туризму и рекреации заповедника Ольга Фишер.

"Официально открыть экспозицию планируется к 6 августа, это будет День малочисленных народов Севера, но мы постараемся презентовать ее раньше - 25 июля, когда в заповеднике будет проходить фестиваль природы также по проекту "Мир новых возможностей", - сказала Фишер.

В экспозиции под открытым небом представлены: саамский амбар, стационарное жилище - чум и походное - вежу, а также музей, представляющий собой имитацию настоящей саамской избы, в которой можно увидеть примеры национальных костюмов и фотографии из семейных архивов саамского народа. В организации экспозиции активное участие приняли саамы из села Лавозеро: жители консультировали сотрудников заповедника и предоставили для музея свои семейные снимки.

"В оборудовании этой экспозиции нам помогают саамы из Лавозера. Они оказывают нам информационную поддержку, чтобы проект не был результатом того, как мы увидели это [саамскую культуру] на фотографиях, а [демонстрировал быт] именно так, как это делали они. Поэтому экспозиция максимально приближена к реальности. Саамы участвуют во внутреннем оформлении музея: предоставили нам фотографии, сшили нам костюмы так, как они шили их раньше. Это наша совместная интересная работа", - отметила Фишер.

Методисты уже подготовили экскурсию по новому музею, которую будут вести сотрудники заповедника, облачившись в национальные саамские костюмы. Гости также смогут зайти в чум и посидеть у настоящего костра, на котором приготовят травяной чай. По словам Фишер, история заповедника связана с историей саамов, которые внесли большой вклад в развитие природной территории в начале ее создания в 1930-х годах, хотя на заповедных землях народ не проживал. Именно саамы, имевшие в хозяйстве оленей на Кольском полуострове, помогали в освоении земли одному из первых экологов и первом директору заповедника Герману Крепсу.

Лапландский заповедник создан по инициативе жителей Мурманской области. Его площадь составляет 3 тыс. кв. км. Природная территория входит во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Основная задача заповедника - сохранение дикого северного оленя и коренных лесов.

Теги
РоссияМурманская область
Реклама на ТАСС
Фермерам Кубани компенсируют затраты на покупку импортного скота
Власти региона направят на эти цели 100 млн рублей, планируется возмещать фермерам 50-70% расходов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС