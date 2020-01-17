Музей саамской культуры откроют в Лапландском заповеднике Мурманской области

ТАСС, 17 января. Лапландский заповедник, который в 2020 году отмечает 90-летие, представит по этому случаю музей под открытым небом, посвященный саамской культуре. Проект реализовали при поддержке программы по социальному ориентированию "Мир новых возможностей" компании "Норникель", сообщила в пятницу ТАСС заместитель директора по туризму и рекреации заповедника Ольга Фишер.

"Официально открыть экспозицию планируется к 6 августа, это будет День малочисленных народов Севера, но мы постараемся презентовать ее раньше - 25 июля, когда в заповеднике будет проходить фестиваль природы также по проекту "Мир новых возможностей", - сказала Фишер.

В экспозиции под открытым небом представлены: саамский амбар, стационарное жилище - чум и походное - вежу, а также музей, представляющий собой имитацию настоящей саамской избы, в которой можно увидеть примеры национальных костюмов и фотографии из семейных архивов саамского народа. В организации экспозиции активное участие приняли саамы из села Лавозеро: жители консультировали сотрудников заповедника и предоставили для музея свои семейные снимки.

"В оборудовании этой экспозиции нам помогают саамы из Лавозера. Они оказывают нам информационную поддержку, чтобы проект не был результатом того, как мы увидели это [саамскую культуру] на фотографиях, а [демонстрировал быт] именно так, как это делали они. Поэтому экспозиция максимально приближена к реальности. Саамы участвуют во внутреннем оформлении музея: предоставили нам фотографии, сшили нам костюмы так, как они шили их раньше. Это наша совместная интересная работа", - отметила Фишер.

Методисты уже подготовили экскурсию по новому музею, которую будут вести сотрудники заповедника, облачившись в национальные саамские костюмы. Гости также смогут зайти в чум и посидеть у настоящего костра, на котором приготовят травяной чай. По словам Фишер, история заповедника связана с историей саамов, которые внесли большой вклад в развитие природной территории в начале ее создания в 1930-х годах, хотя на заповедных землях народ не проживал. Именно саамы, имевшие в хозяйстве оленей на Кольском полуострове, помогали в освоении земли одному из первых экологов и первом директору заповедника Герману Крепсу.

Лапландский заповедник создан по инициативе жителей Мурманской области. Его площадь составляет 3 тыс. кв. км. Природная территория входит во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Основная задача заповедника - сохранение дикого северного оленя и коренных лесов.