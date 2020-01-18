Премия развития уличной культуры впервые пройдет в Железноводске

СТАВРОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Федеральная премия за вклад в развитие уличной культуры "Кардо" в 2020 году впервые сменит место проведения на Ставрополье. Два года подряд мероприятия премии проходили в Ставрополе, теперь местом проведения станет курортный город Железноводск, сообщил ТАСС директор "Кардо" Валентин Работенко.

"Площадкой проведения выбран в 2020 году Железноводск, переносим место проведения. Это очень красивый и живописный город, хорошая транспортная доступность. Город <...> лидирует по программам благоустройства, <...> мы решили дать Железноводску импульс и в части развития уличных культур", - сказал он.

В 2020 году количество номинаций премии вырастет до десяти. Кроме того, программа мероприятий увеличится с трех до четырех дней. "Кардо" в 2020 году пройдет с 9 по 12 апреля и будет включать в себя всероссийский фестиваль уличных культур с очным соревновательным днем, образовательную программу, церемонии открытия и награждения.

Онлайн-регистрация на премию стартовала осенью 2019 года и продлится до 28 февраля 2020 года. Участники в заявке представляют свои работы и достижения. Перед выходом в финал все заявки пройдут онлайн-оценку международного жюри - работу ведет 51 эксперт из 15 стран мира.

Конкурс-премия "Кардо" является победителем Северо-Кавказского молодежного форума и конкурса Фонда президентских грантов. Проводится при поддержке Росмолодежи, Федерального агентства по делам национальностей и правительства Ставропольского края. В 2019 году финальная часть премии собрала в Ставрополе более 200 представителей 30 российских городов.