В Железноводске в 2020 году обустроят новую пешеходную зону

ПЯТИГОРСК, 18 января. /ТАСС/. Пешеходную зону, которая объединит железнодорожную станцию "Бештау" с поселком Иноземцево, обустроят в Железноводске Ставропольского края в 2020 году. Об этом в субботу сообщила пресс-служба городской администрации.

"В Железноводске появится новая пешеходная зона, которая объединит железнодорожную станцию "Бештау" с поселком Иноземцево", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, жители обратились с предложением благоустроить пешеходную зону и велодорожку, чтобы объединить Иноземцево с территорией станции "Бештау". Городские власти эту идею поддержали и планируют реализовать ее в этом году.

Отмечается, что протяженность территории составляет 800 метров. Параллельно здесь будет отремонтировано дорожное полотно, а также заменят бордюрные плиты. Предложение об устройстве пешеходной зоны внесли 125 жителей городского округа.

Весной 2020 года в Железноводске начинается очередной этап масштабной дорожной кампании. В городском округе отремонтируют два десятка дорожных артерий, на реконструкцию которых по решению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова из регионального бюджета было выделено 64 миллиона рублей.