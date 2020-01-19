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Владивосток стал первым городом на Дальнем Востоке, куда Музей шахмат привез экспозицию

Ее привезли на время проведения матча за звание чемпиона мира по шахматам среди женщин
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 19 января. /ТАСС/. Музей шахмат Федерации шахмат России привез в Приморье экспозицию "История шахмат через историю фигур". Пока Владивосток - единственный город Дальнего Востока, в котором когда-либо выставлялись экспонаты музея, сообщил ТАСС кандидат в мастера спорта по шахматам, историк Дмитрий Олейников.

Экспозицию "История шахмат через историю фигур" музей привез в Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) на время проведения матча за звание чемпиона мира по шахматам среди женщин. Первая часть матча завершилась в Шанхае 12 января. Вторая часть проходит на острове Русский с 16 по 23 января.

"Мы стараемся на каждое крупное мероприятие всероссийское или международное вывозить часть музея <…> По России Владивосток теперь самый восточный город. Самый западный - Калининград уже был, в 2015 году, когда Чемпионат России проходил в Калининграде <…> Я думаю, это первый [город на Дальнем Востоке], потому что Владивосток - шахматный центр", - сказал Дмитрий Олейников.

Собеседник ТАСС отметил, что на каждую экскурсию по выставке в ДВФУ приходят около 60 человек, половина из них - дети и подростки. Олейников добавил, что юные посетители активно интересуются экспонатами, ждут начала экскурсий с нетерпением, а также являются активными болельщиками матча.

Самым ценным экземпляром привезенной выставки Дмитрий Олейников назвал набор шахмат "Ячменное зерно". Такие шахматы были популярны в Англии в первой половине XIX века. Их вырезали из кости обычного рогатого скота.

Во время проведения матча за шахматную корону в ДВФУ состоятся еще три турнира. Около 500 спортсменов Приморья примут участие в краевых детско-юношеских соревнованиях "Малая белая ладья". Более 150 сильнейших шахматистов Дальнего Востока сразятся на этапе всероссийского турнира по рапиду. Более 100 дальневосточных шахматистов примут участие в Кубке ректора ДВФУ.

Борьба за шахматную корону

Счет в матче за шахматную корону 4,5:3,5 был в пользу российской спортсменки Александры Горячкиной. Первые три партии завершились ничейным результатом, в четвертой победа досталась китайской шахматистке Цзюй Вэньцзюнь, в пятой сильнее оказалась россиянка, в шестой и седьмой спортсменки снова не смогли выявить победителя. Восьмая партия увенчалась победой для Александры Горячкиной.

Следующая партия пройдет в воскресенье. В общей сложности шахматистки проведут 12 партий, в случае итоговой ничьей победитель будет выявлен на тай-брейке. Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составляет €500 тыс.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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