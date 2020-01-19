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В Карачаево-Черкесии число должников за электричество за год снизилось на 15%

Энергетики регулярно ведут с потребителями региона разъяснительную работу о последствиях накопления долгов за электроэнергию

ЧЕРКЕССК, 19 января. /ТАСС/. Число объектов Карачаево-Черкесии, которые за долги были отключены от электроэнергии, в 2019 году снизилось на 15%. Количество отключенных абонентов сократилось до 661, сообщили в компании "Россети Северный Кавказ".

"Если в 2015 году от питающей линии за долги были отключены 3 685 потребителей, то по итогам 2019 года эта цифра снизилась до 661 потребителя. А по сравнению с 2018 годом количество сократилось на 15%. В прошлом году специалисты филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" в полном объеме и в срок выполняли все заявки сбытовой организации на отключение неплательщиков", - отметила собеседница агентства.

Как пояснили в компании, такие показатели достигнуты благодаря совместной работе филиала "Россети Северный Кавказ" - "Карачаево-Черкесскэнерго" и регионального гарантпоставщика АО "Карачаево-Черкесскэнерго". "Энергетики регулярно ведут с потребителями разъяснительную работу о последствиях накопления долгов за электроэнергию, а также о последующих расходах, связанных с оплатой услуг филиала по подключению к линии электропередачи. Это способствуют повышению платежной дисциплины потребителей Карачаево-Черкесии", - сказал директор филиала "Россети Северный Кавказ" - "Карачаево-Черкесскэнерго" Владимир Халюзин, слова которого приводит пресс-служба.

В черный список компании за 2019 год попали более 18 тыс. абонентов, которые не вносили платежи за использованное электричество, но после уведомлений от энергетиков 17,4 тыс. потребителей оплатили долги.

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РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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