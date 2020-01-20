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Половина школьников Севастополя смогут заниматься по программам "Кванториума" к 2024 году

В городе в ближайшие годы создадут еще четыре площадки

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Число детей, участвующих в программах детского технопарка "Кванториум" в Севастополе, к 2024 году должно превысить 15 тыс. - это около половины школьников города, сообщил ТАСС руководитель Севастопольской станции юных техников и детского технопарка "Кванториум" Максим Виноградов.

"Наша задача в том, чтобы все дети могли по максимуму "потрогать" технологии, может быть, даже выбрать профессию. Наша задача - примерно в 2023 году выйти на охват 15 тыс. детей за счет всех подразделений. Это почти половина школьников города", - сказал собеседник.

Он уточнил, что в рамках национального проекта "Образование" в Севастополе в ближайшие годы должны быть созданы еще четыре площадки. Среди них два "IT-куба" (площадки дополнительного образования детей, направленные на развитие знаний и навыков в области программирования), второй технопарк "Кванториум" и региональный методический центр дополнительного образования. Кроме обычных программ детского технопарка, предназначенных для детей 10 лет и старше, будет развиваться и направление для младших школьников, для которого используют севастопольские наработки.

Виноградов отметил, что также в детско-юношеских клубах, работающих в районах города, будут запущены программы для подготовки детей к обучению в "Кванториуме". "Когда дети приходят к нам заниматься техническими проектами, мы сталкиваемся с тем, что многих надо сначала учить компьютерной грамотности: как вставлять флешку, как создавать папки. Это очень неэффективно, ведь мы, обладая нашим оборудованием и технологиям, можем дать детям гораздо больше, если у них будет начальная база знаний", - добавил он.

О технопарках "Кванториум"

Детские технопарки "Кванториум" - площадки бесплатного дополнительного образования, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Их цель - способствовать подготовке новых высококвалифицированных инженерных кадров, а также разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии. В Севастополе "Кванториум" открылся 13 декабря 2018 года, это первый детский технопарк на полуострове.

Развитие сети детских технопарков "Кванториум" и центров цифрового образования детей "IT-куб" является одним из направлений нацпроекта "Образование", который охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Теги
РоссияКрымСевастополь
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