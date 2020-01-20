Региональный сосудистый центр открылся в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 20 января. /ТАСС/. Региональный сосудистый центр в понедельник начал работу в Пятигорске Ставропольского края. Ежегодно здесь планируется проводить около тысячи высокотехнологичных операций, сообщается на странице центра в Instagram.

"20 января в Пятигорске начал работу региональный сосудистый центр на базе городской клинической больницы. Это большой прорыв в медицине региона Кавминвод. Теперь в городской клинической больнице Пятигорска оказывают экстренную, стационарную и консультативную помощь при сосудистых катастрофах (инсультах, инфарктах, острых нарушениях мозгового кровообращения, острых коронарных синдромах и т. д.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее получить такую помощь пациенты могли только в Ставрополе. "В год [в центре] планируется проводить более тысячи высокотехнологичных операций, около 800 операций по стентированию сосудов, 250 - по установке кардиостимуляторов. Помощь будут получать более 1,5 тыс. пациентов ежегодно", - отмечается в сообщении.

В центре открыты отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения, кардиохирургии, кардиологическое для больных с острым коронарным синдромом, а также отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции, анестезиологии и реанимации.

Специалисты центра будут проводить стентирование сосудов различных локализаций, тромбоэкстракцию при ишемическом инсульте, каротидную эндартерэктомию, аортокоронарное шунтирование. При этом, как отмечается, осваиваются новые методы хирургических вмешательств при сердечно-сосудистых патологиях.