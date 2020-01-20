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В Северной Осетии превысили годовой план по вводу жилья в 2019 году на 15 тыс. кв. м

В прошлом году в республике построили более 228,9 тыс. кв. м жилья

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 января. /ТАСС/. Северная Осетия в 2019 году ввела в эксплуатацию более 228,9 тыс. кв. м жилья, что превышает показатели годового плана почти на 15 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства строительства и архитектуры республики.

"Северная Осетия перевыполнила план ввода жилья почти на 15 тыс. кв. метров. В 2019 году было сдано в эксплуатацию более 228,9 тыс. кв. м жилья, что на 7,3% больше аналогичного периода [прошлого года]", - сказал собеседник агентства.

В 2019 году в регионе под строительство индивидуального жилья выделено более 63,2 тыс. кв. метров, что на 31,1% больше, чем за 2018 год, когда этот показатель составил более 45,2 тыс. кв. метров.

В рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в 2019 году в Северной Осетии планировалось ввести в эксплуатацию 214 тыс. кв. м общей площади жилья.

В 2020 году планируется возвести 238 тыс. кв. м жилья.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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