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Синоптики обещают регионам Центральной России мокрый снег и небольшие заморозки

В некоторых регионах ожидается сильный ветер
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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют перепады температуры воздуха от плюс 3-5 градусов днем до минус 3-7 градусов ночью в период с 20 по 22 января на значительной территории Центрального федерального округа. Практически повсеместно ожидается мокрый снег, во Владимирской, Орловской, Рязанской, Тамбовской и других областях возможно усиление ветра до 15-19 м/с, сообщили в понедельник ТАСС в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Усиление ветра до 17 м/с и температурные "качели" - переход температуры воздуха от плюсовых до минусовых значений, ожидаются 20-22 января в Калужской, Владимирской, Рязанской, Орловской областях. По данным местных ЦГМС, в дневные часы ожидается от минус двух до плюс двух градусов, ночью - до минус четырех градусов, возможен мокрый снег, местами дождь. В Воронежской области днем 21 января будет от нуля до минус пяти градусов, ночью - до минус двух-семи градусов, небольшой снег. "В регионе ожидаем очередной циклон, скорее всего, с осадками, и повышение температуры днем до плюс двух градусов, а по югу - до плюс четырех градусов", - сказала ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Галина Губинская.

Порывы ветра в Тамбовской области во вторник и в среду могут достигать 19 м/с. "Тамбовская область, как и другие регионы Черноземья, по-прежнему находится под влиянием Азорского антициклона, которому во второй половине недели будет противостоять североатлантические потоки. В связи с этим в регион придет незначительное похолодание, усилится ветер, который в отдельных районах может достигать 19 м/с. Во вторник и среду столбики термометра будут держаться на отметке до плюс трех градусов днем, ночью - около нуля", - рассказали ТАСС в региональном ЦГМС.

Ветер со скоростью 12-15 м/с в ближайшие двое суток прогнозируется в Костромской и Ярославской областях. Температура воздуха, по информации синоптиков, в этих регионах будет от плюс двух-трех градусов в дневные часы, в ночные - до минус двух-трех градусов, ожидается мокрый снег, его налипание на провода и ветви деревьев. Аналогичные погодные условия прогнозируются в Брянской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Смоленской, Тульской областях. В Тверской области во вторник возможно потепление до плюс пяти градусов, в Белгородской области осадки маловероятны.

По данным сайта Гидрометцентра России, 21-22 января атмосферные фронты циклона будут перемещаться с запада на восток ЦФО, температурный фон в теплом секторе будет превышать климатическую норму на 8-12 градусов.

Теги
РоссияОрловская областьТверская областьИвановская областьЛипецкая областьТульская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВоронежская областьКалужская областьКостромская областьКурская областьРязанская областьСмоленская областьТамбовская областьЯрославская область
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