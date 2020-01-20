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Мурманская область получит 1,6 млрд рублей на реконструкцию дороги к Териберке

Как сообщила замгубернатора региона Ольга Кузнецова, после реконструкции дорога будет иметь четвертую категорию, расчетная скорость составит 80 км/ч

ТАСС, 20 января. Федеральные власти выделят Мурманской области до 2022 года около 1,6 млрд рублей на реконструкцию автоподъезда к селу Териберка Кольского района. Об этом в понедельник сообщила заместитель губернатора региона Ольга Кузнецова на оперативном совещании правительства области.

"По вашему обращению, которое было поддержано федеральным правительством в лице вице-премьера Акимова (Максим Акимов, в настоящее время и. о. вице-премьера), Росавтодором выделены средства на авансирование работ по проведению реконструкции 10-километрового участка в размере 60 млн рублей", - сказала она, добавив, что в ближайшее время регион получит из федерального бюджета еще 100 млн рублей на продолжение дорожных работ и проектирование. В течение трех лет область получит федеральную поддержку в размере около 1,6 млрд рублей на реконструкцию 40 км участка до 2022 года.

Контракт с подрядчиком на реконструкцию первого 10-километрового отрезка дорожного покрытия был заключен 30 декабря 2019 года. В планах властей до 2022 года отремонтировать подъезд к Териберке полностью, что позволит решить проблему снежных заносов на дорогах, из-за чего ее часто приходится перекрывать. Проект предполагает укладку асфальтобетонного покрытия, установку одного моста и оборудование 10 водопропускных труб для защиты от разрушения верхнего слоя.

"После реконструкции дорога будет [иметь] четвертую категорию, расчетная скорость составит 80 км/ч, покрытие будет асфальтобетонным. На этапе разработки проекта те решения, которые сейчас заложены, обсуждались на техническом совете Росавтодора," - отметила Кузнецова.

Как подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис, ремонт дороги вместе с параллельным развитием Териберки, над которым сейчас работают власти, позволит сделать из села "мощную туристическую точку роста" области.

Село Териберка, известное по фильму Андрея Звягинцева "Левиафан", в последние годы стало популярным туристическим местом. Ежегодно его посещают до 40 тыс. человек, в том числе иностранцы. При этом 40 из 120 км пути от Мурманска к Териберке составляет грунтовая дорога. По ней проложат асфальт. Реконструкция дороги повысит качество жизни проживающих в селе северян и в разы повысит туристический поток в Териберку.

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
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