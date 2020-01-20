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Пассажиропоток аэропорта Владикавказа за 2019 год вырос на 26%

Всего аэропортом воспользовались более 565 тыс. пассажиров

ВДАДИКАВКАЗ, 20 января. /ТАСС/. Количество пассажиров аэропорта Владикавказа в Северной Осетии за 2019 год выросло на 26% по сравнению с предыдущим годом. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба аэропорта.

"Пассажиропоток международного аэропорта Владикавказ в 2019 году увеличился на 117 тыс. пассажиров. В 2019 году международный аэропорт Владикавказ обслужил 565 581 пассажиров, что на 26% больше, чем в 2018 году", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что впервые в истории аэропорт обслужил более полумиллиона пассажиров за год.

В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что на внутренних воздушных линиях отмечается рост пассажиропотока на 27%, услугами аэропорта воспользовались 545 135 пассажиров. На международных воздушных линиях пассажиропоток увеличился на 14%, обслужено 20 446 пассажиров.

"За 12 месяцев 2019 года аэропорт принял и отправил более 4 тыс. рейсов, произведено 2144 взлетно-посадочных операций, что на 13% превышает показатель за 2018 год", - говорится в сообщении. Грузопоток увеличился на 6% по сравнению с 2018 годом, обработано 636 тонн груза и почты.

В пресс-службе отмечают, что внушительный рост производственных показателей обусловлен развитием партнерских отношений Международного аэропорта Владикавказ на московском направлении с авиакомпаниями "Аэрофлот" и Smartavia, увеличением частоты полетов в Санкт-Петербург в осенне-зимнем расписании, открытием прямых рейсов из Владикавказа в Ростов-на-Дону и Сочи в рамках участия Северной Осетии в федеральной государственной программе субсидирования региональных перевозок.

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