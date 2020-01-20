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Первое в России хранилище саженцев планируют построить на Ставрополье до конца 2022 года

Сумма инвестиций в проект составит от €5 млн

СТАВРОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. ООО "Плодообъединение "Сады Ставрополья" планирует построить современное хранилище саженцев в Ставропольском крае до конца 2022 года, сообщил в понедельник ТАСС председатель совета директоров компании Айдын Ширинов. Проект создания хранилища станет первым в России, отмечают в правительстве региона.

"Проект строительства саженцехранилища будет реализован в три этапа, ввести объект в эксплуатацию планируется в 2022 году. Сумма инвестиций составит от €5 млн. Современное хранилище необходимо, чтобы саженцы хранились в соответствии со всеми международными стандартами", - сказал он.

ООО "Плодообъединение "Сады Ставрополья" является крупнейшим российским питомником, занимающимся выращиванием саженцев плодовых культур. "Раньше саженцы хранили прямо в поле, в земле, но современные реалии требуют более совершенных способов хранения, исключающих заражение саженцев", - пояснил Ширинов.

Соглашение о реализации проекта было подписано между ООО "Плодообъединение "Сады Ставрополья" и компанией Plattenhardt+ Wirth GmbH (Германия) на выставке "Зеленая неделя" в Берлине. "В рамках соглашения планируется реализация первого в России уникального проекта - строительство современного саженцехранилища на 3 млн саженцев. Введение в эксплуатацию саженцехранилища позволит обеспечить собственным посадочным материалом плодоводческие организации края", - прокомментировал журналистам министр сельского хозяйства края Владимир Ситников.

На выставке в Германии свою продукцию в общей сложности представили порядка 10 производителей Ставрополья. "Участие в "Зеленой неделе" - хорошая возможность для предпринимателей найти новых зарубежных партнеров. Уже сейчас краевая продукция широко представлена на зарубежном рынке. А расширение стран-импортеров является приоритетной задачей для правительства края", - цитирует пресс-служба заместителя краевого министра экономического развития Сузанну Дамир.

"Зеленая неделя" проходит в немецкой столице в 85-й раз, в ней участвуют более 1,8 тыс. экспонентов из 60 государств. Ежегодно на этот крупнейший в мире сельскохозяйственный форум съезжаются руководители профильных министерств, специалисты со всего мира. В прошлом году выставку посетило более 400 тыс. человек.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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