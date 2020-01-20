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В Ингушетии к марту представят план по обустройству более 500 семей переселенцев из Чечни

Власти региона отмечают, что проблема жилищного обустройства беженцев не решена из-за недостаточности выделенных средств

МАГАС, 20 января. /ТАСС/. Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации (Миннац) Ингушетии к 1 марта должно будет представить главе региона Махмуду-Али Калиматову полный план мер для решения проблемы обустройства более 500 семей из Чечни, которые пожелали остаться на постоянное место жительства в Ингушетии, сообщила в понедельник пресс-служба главы республики.

По данным министерства, более 3 тыс. беженцев из Чечни оказались в Ингушетии во время военных кампаний 1990-х годов. Некоторые после завершения боевых действий не захотели возвращаться в соседнюю республику.

"Если речь идет о правовом регулировании и законодательстве, обратитесь в Народное собрание, сформулируйте инициативу для обращения в Государственную Думу, привлеките парламентариев к борьбе за права людей. К началу весны я жду от Миннаца четкой картины: что сделано за это время, какие проверки проведены, какие документы подготовлены и куда отправлены, кто привлечен, с кем ведется работа, какие решения приняты, что можно сделать, что нельзя и почему нельзя. Хватит тянуть, дайте уже наконец людям конкретные ответы: да или нет", - передает пресс-служба слова Калиматова.

Как сообщил на совещании в Магасе руководитель Миннаца Руслан Волков, проблема жилищного обустройства беженцев в полном объеме не решена из-за недостаточности выделенных средств.

"Сейчас в республике установлено в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 519 семей, в их числе 451 семья, получившая компенсацию за утраченное жилье в размере до 120 тыс. рублей. Еще 68 семей - из числа получателей возвратных ссуд по 5 тыс. рублей на каждого члена семьи в период с 1998 по 2001 годы. Однако статус вынужденных переселенцев уже утрачен в связи с получением вышеуказанных средств, что лишает их права на получение дополнительной поддержки", - цитирует пресс-служба Волкова.

В рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2014-2016 годы более 1,4 тыс. семей вынужденных переселенцев из Чечни уже получили жилье в Ингушетии: порядка 600 квартир в сельском поселении Яндаре и 840 - в новом микрорайоне "Юбилейный" в Назрани. В 2019 году около 300 семей переселенцев из Чечни получили жилищные сертификаты в Ингушетии.

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