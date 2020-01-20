Путин поручил выделить более 750 млн руб. на завершение строительства Дворца театров в КБР

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Минфину РФ выделить Минкультуры РФ более 750 млн рублей для завершения строительства национального театрального центра "Дворец театров" в Нальчике (Кабардино-Балкарская Республика, КБР). Соответствующее поручение содержится в списке поручений, данных главой государства по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям и опубликованных в понедельник на сайте Кремля.

"Минфину России выделить из федерального бюджета дополнительно 279 млн рублей в 2020 году и 479,6 млн рублей в 2021 году Минкультуры России в целях завершения строительства национального театрального центра "Дворец театров" в городе Нальчике", - говорится на сайте. Срок исполнения поручения - 1 марта 2020 года.

Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее и.о. министра культуры РФ Владимир Мединский попросил президента РФ Владимира Путина поддержать завершение строительства культурного центра в Нальчике.

Как ранее поясняли ТАСС в Минкультуры региона, строительство "Дворца театров" ведется в центре Нальчика с 2002 года. Там планировалось разместить все национальные театры республики, но со временем проект потерял свою актуальность, было принято решение вместо него создать культурный центр.