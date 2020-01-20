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В городском парке в Ингушетии откроют летний кинотеатр и дом культуры

Всего на благоустройство парка направят более 123 млн рублей

МАГАС, 20 января. /ТАСС/. Веревочный парк, дом культуры, экскурсионные маршруты и первый в Малгобеке летний кинотеатр появятся в парке им. Серго Орджоникидзе, говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы регионального Минстроя.

"В конце февраля в Малгобеке начнутся работы по благоустройству парка культуры и отдыха им. Серго Орджоникидзе. Всего на реконструкцию и благоустройство главного места отдыха города воинской славы будет направлено свыше 123 млн рублей. В парке появятся новые детские площадки, веревочный парк, летний кинотеатр, зона барбекю, старые аттракционы будут заменены на новые, ветхий дом культуры будет снесен, а на его месте построят новый", - говорится в сообщении.

Как сообщается, концепцию благоустройства парка, который будет разделен на зоны, выбирали сами жители города.

"Общая концепция парка опирается на сохранение традиций, бережное отношение к природе и памяти об исторических событиях с использованием новых объектов, посвященных Великой Отечественной войне. Благодаря этому в парке будут созданы несколько маршрутов или экскурсий. Реализация проекта должна быть завершена до конца 2020 года", - уточнили в региональном министерстве.

В 2019 году город воинской славы Малгобек победил во всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений и получил грант в 75 млн рублей на реконструкцию парка имени Серго Орджоникидзе до конца 2020 года. В 2018 году административный центр Ингушетии Магас выиграл 30 млн рублей, заняв пятое место в конкурсе благоустройства малых городов. Выигранные средства были направлены на благоустройство зоны отдыха и разбивку парка рядом с площадью Алания и Башней Согласия.

Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Итоги первого из них были подведены в 2018 году, его победители получили 5 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию лучших проектов благоустройства. В 2019 году средства распределены между 46 регионами, где будут реализованы 80 проектов.

Теги
РоссияИнгушетияСКФО
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