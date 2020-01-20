Рекордный за последние 30 лет объем рыбы выловили в Дагестане в 2019 году

МАХАЧКАЛА, 20 января. /ТАСС/. Объем добычи рыбы в Дагестане по итогам прошлого года составил 10 тыс. тонн. Это рекордный улов за последние 30 лет, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства.

"В Дагестане в 2019 году рыбаки в Каспийском море выловили 10030 тонн рыбы. Больше всего добыли кильки, кефали, сельди, красноперки и сазана. Это самый большой улов за последние 30 лет. Только по сравнению с прошлым годом добыча увеличилась почти на 30 процентов. За последние десять лет вылов водных биологических ресурсов увеличился в три раза, или почти на 300%", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, одна из причин улучшения динамики уловов - создание единого промыслового пространства на Каспии. "Теперь добытчикам "неодуемых" (для которых не определяется предельный общий допустимый улов - прим. ТАСС) видов рыб необязательно иметь рыбопромысловые участки. Предприятиям достаточно заключить договор с Северо-Кавказским территориальным управлением Росрыболовства, на основании которого они получают разрешение на добычу", - отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что на рынок пришли 20 новых компаний-добытчиков, которые до этого не осуществляли лов на Каспии. В регион пришли и крупные добытчики из Краснодарского края и центральных регионов страны.

"Основанием для увеличения вылова стали килечные экспедиции, которые позволили определить реальные запасы этого вида рыб в море. Так, по данным Дагестанского филиала КаспНИРХа, ежегодно в Каспийском море без вреда для водных биоресурсов можно добывать 95 тысяч тонн кильки. Это составляет порядка 14 процентов всех запасов этого вида рыбы", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал ТАСС ранее, вылов кильки в Дагестане, по данным Минприроды республики, в 2020 году намерены вести 20 рыболовецких судов. Промышленный вылов кильки в Дагестане не велся в последние 20 лет из-за истощения запасов.