Строительство новой школы начнется в этом году на острове Кунашир

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 января. /ТАСС/. Власти Сахалинской области намерены в 2020 году начать строительство новой школы на 550 мест в Южно-Курильске на острове Кунашир Большой Курильской гряды (Сахалинская область). Об этом во вторник сообщил ТАСС представитель правительства региона.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию уделил внимание теме школьного образования и напомнил регионам о необходимости ликвидации вторых смен. Закрыть эту проблему Путин призвал к 2025 году. Сейчас в Южно-Курильске имеется только одна школа, которая ведет свою историю с 1950-х годов. В ней обучается более 650 детей в две смены. Благодаря появлению новой школы в рамках нацпроекта "Образование" удастся перевести всех детей в Южно-Курильске на утреннее обучение и обеспечить более комфортный образовательный процесс.

"Сейчас будет выбираться подрядчик для проектирования. На проектирование отведено 140 дней. Планируется, что строительство начнется в этом году и завершится в 2023 году", - сообщил собеседник агентства и добавил, что из бюджета Сахалинской области на эти цели направят около 25 млн рублей. В новой школе будут обучаться 300 детей в начальных классах и 250 - в основном и среднем звене.

По информации областных властей, общая площадь здания в несколько этажей составит 16 тыс. кв. метров. Для младших учащихся построят 12 классов, два кабинета иностранного языка, кабинет изобразительного искусства, спальные помещения, игровую комнату, а также спортзал, зоны отдыха. Сектор общего образования включает пять универсальных и столько же специализированных учебных классов, библиотеку. В пришкольном дворе обустроят физкультурную зону с беговыми дорожками, площадками для футбола, волейбола, баскетбола и тенниса, полосой препятствий.

"У нас очень много учеников, для нашей маленькой школы это, конечно, слишком большое количество. В начале этого учебного года к нам пришли сразу четыре первых класса. Благодаря новой школе получится не только перевести всех детей в одну утреннюю смену, но и обеспечить ребятам нормальный досуг. Сейчас в спортивных и творческих секциях мест на всех не хватает, приходится работать по расписанию", - прокомментировали ТАСС в Южно-Курильской школе.

Южно-Курильск - административный центр Курильского городского округа, единственного населенного района на Кунашире, население - около 8 тыс. человек. Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года, его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования.