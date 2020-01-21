Участниками программы "Дальневосточный гектар" за полгода стали 1,2 тыс. жителей Бурятии

УЛАН-УДЭ, 21 января. /ТАСС/. Участниками программы "Дальневосточный гектар" за полгода с начала ее действия в Бурятии стали более 1,2 тыс. жителей республики, почти половина из них взяла земельные участки для строительства жилья. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального правительства.

Президент России Владимир Путин 3 ноября 2018 года подписал указ о переходе Республики Бурятия и Забайкальского края из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ. С 1 августа 2019 года в этих регионах начали предоставлять землю по программе "Дальневосточный гектар" - местные жители могут получить участки за 42 дня с момента подачи заявки, при этом они на пять лет освобождаются от земельного налога. С 1 февраля 2020 года право бесплатно оформить земельный участок в Бурятии или Забайкалье получат все жители Дальневосточного федерального округа, а с 1 августа 2020 года - жители остальных регионов России.

"К середине января 2020 года землю на территории Бурятии получили более 1,2 тыс. человек. Более 40% оформили участки для строительства жилья, 21% - для реализации турпроектов, 15% - для сельскохозяйственной деятельности, 12% - для садоводства, 9% - для предпринимательских проектов", - сообщили в пресс-службе.

По данным местных властей, в выборе "дальневосточных гектаров" жители Бурятии отдают предпочтение земельным участкам, расположенным поближе к озеру Байкал, на территории Кабанского района. Также популярностью пользуются близкие к административному центру, городу Улан-Удэ, районы - Иволгинский, Селенгинский, Прибайкальский и Кяхтинский, расположенный у российско-монгольской границы.

Из действия программы "Дальневосточный гектар" в Бурятии исключена центральная экологическая зона Байкала, заповедники, нацпарки и другие особо охраняемые природные территории. Дополнительно в запрещающую зону включены Северобайкальск, Улан-Удэ и 20-километровая буферная зона вокруг него, территории сакральных объектов, зоны экономического благоприятствования и лечебно-оздоровительные местности.