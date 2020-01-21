Северная Осетия представит на инвестиционном форуме в Сочи проект развития бальнеологии

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 января. /ТАСС/. Власти Северной Осетии представят на Российском инвестиционном форуме 34 проекта. Как сообщил ТАСС заместитель министра экономического развития республики Зураб Дзоблаев, одним из них станет проект развития бальнеологии в республике.

"В этом году мы представим на форуме в Сочи 34 проекта. Один из них - проект развития бальнеологии. У нас уже разработана отдельная концепция развития бальнеологии", - сказал он.

До разработки концепции в республику приезжали специалисты для исследования целебных вод, были проведены лабораторные исследования взятых проб. Концепция была разработана для того, чтобы обозначить места предстоящего строительства санаторно-курортных учреждений с использованием лечебных свойств воды и грязи. "Воды в природных источниках высшего качества, и таких источников в республике очень много в горах. Нужно развивать там инфраструктуру, чтобы ими могли пользоваться жители республики, туристы", - сказал Дзоблаев.

Также на форуме будут представлены такие проекты по развитию туризма, как создание круглогодичного курорта в горах "Мамисон", крупнейшего на Северном Кавказе парка аттракционов "Алания парк". Также, по словам замминистра, будут презентованы проекты в сельском хозяйстве. Учитывая малоземелье в республике, в этом направлении акцент будет делаться на выращивании высокорентабельных культур.

"Максимальный эффект в развитии экономики все же может дать туризм. <...> Соглашения подписывать не будем, наша задача - заявить о проектах для поиска инвестора и дальнейшего их продвижения", - пояснил Дзоблаев.

Российский инвестиционный форум пройдет в Парке науки и искусства "Сириус" с 12 по 14 февраля. В 2019 году власти Краснодарского края заключили на форуме соглашения на 298 млрд рублей, на 56 млрд больше, чем годом ранее.