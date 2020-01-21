{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Северная Осетия представит на инвестиционном форуме в Сочи проект развития бальнеологии

Предварительно в республику приезжали специалисты для исследования лечебных вод

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 января. /ТАСС/. Власти Северной Осетии представят на Российском инвестиционном форуме 34 проекта. Как сообщил ТАСС заместитель министра экономического развития республики Зураб Дзоблаев, одним из них станет проект развития бальнеологии в республике.

"В этом году мы представим на форуме в Сочи 34 проекта. Один из них - проект развития бальнеологии. У нас уже разработана отдельная концепция развития бальнеологии", - сказал он.

До разработки концепции в республику приезжали специалисты для исследования целебных вод, были проведены лабораторные исследования взятых проб. Концепция была разработана для того, чтобы обозначить места предстоящего строительства санаторно-курортных учреждений с использованием лечебных свойств воды и грязи. "Воды в природных источниках высшего качества, и таких источников в республике очень много в горах. Нужно развивать там инфраструктуру, чтобы ими могли пользоваться жители республики, туристы", - сказал Дзоблаев.

Также на форуме будут представлены такие проекты по развитию туризма, как создание круглогодичного курорта в горах "Мамисон", крупнейшего на Северном Кавказе парка аттракционов "Алания парк". Также, по словам замминистра, будут презентованы проекты в сельском хозяйстве. Учитывая малоземелье в республике, в этом направлении акцент будет делаться на выращивании высокорентабельных культур.

"Максимальный эффект в развитии экономики все же может дать туризм. <...> Соглашения подписывать не будем, наша задача - заявить о проектах для поиска инвестора и дальнейшего их продвижения", - пояснил Дзоблаев.

Российский инвестиционный форум пройдет в Парке науки и искусства "Сириус" с 12 по 14 февраля. В 2019 году власти Краснодарского края заключили на форуме соглашения на 298 млрд рублей, на 56 млрд больше, чем годом ранее.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
Реклама на ТАСС
Материнский капитал
В Липецкой области планируют весной начать выплаты материнского капитала за первенцев
Кроме того, за рождение или усыновление третьего и последующих детей, а также при рождении близнецов родителям выплачивается региональный материнский капитал
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС