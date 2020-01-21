Памятные мероприятия в честь 75-летия Победы начались на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Памятный митинг прошел в Ставрополе в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, митинг дал старт торжественным мероприятиям в регионе.

"77 лет тому назад фашисты были изгнаны из краевого центра и абсолютного большинства территорий Ставропольского края <…> Шесть месяцев вражеские войска свирепствовали на территории Ставрополья, были разграблены колхозы, промышленные предприятия, более 35 тыс. жителей края погибли от рук фашистов во время оккупации", - сказал на митинге председатель краевого Совета ветеранов Алексей Гоноченко.

Цветы к мемориалу "Вечная Слава" возложили школьники, кадеты, юнармейцы, ветераны и жители города. Почтил память погибших жителей региона и бойцов-освободителей и губернатор Владимир Владимиров. "С сегодняшнего дня мы начинаем общекраевые акции к 75-летию Великой Победы. Чтобы выразить гордость ветеранами-победителями. Чтобы помочь сохранить историческую память о подвиге народа", - написал глава региона на своей странице в Instagram.

В августе 1942 года нацистские войска вторглись на территорию Ставрополья, к 1 сентября была оккупирована почти вся территория края, проводились массовые расстрелы и уничтожение мирного населения. Город Ставрополь освободила от оккупации 347-я стрелковая дивизия, сформированная на Кубани. Во вторник во время митинга горожане написали письма благодарности потомкам бойцов этой дивизии, послания будут направлены им в Краснодарский край.

Установленные по всему Ставропольскому краю "Часы обратного отсчета" были также запущены во вторник, хронометры отсчитывают время до наступления Дня Победы. Ранее глава региона сообщил журналистам, что на Ставрополье в честь 75-летия Победы пройдет порядка 1 тыс. памятных и торжественных мероприятий.