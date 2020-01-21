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Аграрии Архангельской области получат поддержку из бюджета за потерянный урожай

На реализацию программы будет выделено 36 млн рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 21 января. /ТАСС/. Сельхозтоваропроизводители Архангельской области, которые потеряли урожай в результате неблагоприятных погодных условий летом 2019 года, получат поддержку из областного бюджета, сообщил журналистам на пресс-конференции во вторник губернатор региона Игорь Орлов,

"Мы их поддержим на 36 млн рублей по итогам лета 2019 года <…>, наш региональный бюджет позволяет", - сказал Орлов.

Как отметил губернатор, из-за неблагоприятных зимних условий - очень теплой погоды и отсутствия ледовых переправ, что не позволяет лесозаготовителям вывезти древесину из леса, разрабатываются меры поддержки для предприятий лесопромышленного комплекса. В числе возможных решений: предоставление рассрочек арендных и других платежей, изменение режима движения лесовозного транспорта по региональным дорогам. "Мы находимся в новой реальности, когда природные аномалии ставят перед нашей экономикой определенные условия, и мы обязаны на это реагировать", - добавил глава региона.

Теги
Орлов, Игорь АнатольевичРоссияАрктика сегодняАрхангельская область
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