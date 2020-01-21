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Регионы Северного Кавказа в 2019 году побили рекорд по производству риса

Всего в регионе ежегодно производится порядка 11% зерновых и зернобобовых культур

ГРОЗНЫЙ, 21 января. /ТАСС/. Производство риса в Северо-Кавказском федеральном округе в 2019 году впервые превысило 100 тыс. тонн, сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ по итогам совещания, посвященного подготовке к весенне-полевым работам в СКФО.

"Ежегодно в регионе производится порядка 11% зерновых и зернобобовых культур, более 5% сахарной свеклы и 4,2% масличных культур от общероссийских показателей. В прошлом году в целом по округу производство риса впервые превысило 100 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, который провел совещание, заслушал доклады руководителей региональных органов управления АПК о готовности к весенней посевной кампании.

"Северокавказские регионы одними из первых входят в весенние полевые работы, поэтому очень важно, чтобы уже сегодня мы имели ясную и четкую картину по обеспеченности основными материальными ресурсами, семенами, техникой, минеральными удобрениями, мелиорантами, средствами защиты растений. Особое внимание необходимо уделить использованию семян отечественной селекции, этот критерий вошел в Доктрину продовольственной безопасности. На местах необходимо сделать все, чтобы продукция отечественных селекционеров получила доступ на поля, в массовое производство, и такие возможности есть у субъектов СКФО", - приводит пресс-служба слова Хатуова.

По итогам совещания Хатуов подчеркнул необходимость ускоренного развития животноводства в округе и выполнения регионами взятых обязательств по наращиванию объемов производства.

Теги
РоссияСКФО
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