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Природный заказник создадут в Красноярском крае в месте географического центра России

Заказник "Озеро Виви" будет находиться в Эвенкийском районе на площади 191,5 тыс. га

КРАСНОЯРСК, 22 января. /ТАСС/. Заказник "Озеро Виви" создадут в районе одноименного водоема в Красноярском крае, где расположен географический знак "Центр России". Проект войдет в концепцию развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) региона до 2030 года, сообщили ТАСС в краевом Министерстве экологии и рационального природопользования.

"Заказник "Озеро Виви" планируется к созданию в Эвенкийском районе на площади 191,5 тыс. га для сохранения уникального биологического разнообразия природных комплексов озера Виви. Это единственный объект для создания ООПТ в Эвенкии, согласованный для реализации в рамках концепции развития ООПТ до 2030 года", - сказали в ведомстве, добавив, что сейчас идет работа по его включению в краевую концепцию.

Озеро Виви расположено на юго-западной окраине плато Путорана. Южная часть озера и его побережье с 1993 года относятся к охраняемому памятнику природы "Географический центр Российской Федерации". Он также войдет в состав заказника "Озеро Виви", отметили в министерстве.

Географический знак "Центр России" был установлен в 1992 году на юго-восточном побережье озера Виви, в пределах плато Путорана, на территории Эвенкии. Его координаты - 66 градусов 25 минут северной широты и 94 градуса 15 минут восточной долготы.

Их впервые вскоре после распада СССР по специальной формуле определил академик Петр Бакут. После проверки Федеральной службой геодезии и картографии юго-восточный берег озера Виви был официально признан географическим центром России. Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году стало причиной переноса географического центра страны на несколько десятков метров южнее.

Теги
РоссияКрасноярский край
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