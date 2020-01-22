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На Ставрополье за пять лет построят и реконструируют 24 школы

Они должны появиться в Ставрополе, Михайловске, городах Кавказских Минеральных Вод, Предгорном районе и других территориях края

ПЯТИГОРСК, 22 января. /ТАСС/. Власти Ставрополья разрабатывают программу строительства и реконструкции 24 школ до конца 2024 года, сообщила в среду пресс-служба главы региона.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в среду провел рабочую встречу с министром образования края Евгением Козюрой. Главной темой стала реализация задач, поставленных в послании президента России Владимира Путина Федеральному Собранию в сфере образования.

"Для создания новых мест в системе среднего образования разрабатывается программа строительства и реконструкции 24 школ до конца 2024 года. Они должны появиться в Ставрополе, Михайловске, городах Кавказских Минеральных Вод, Предгорном районе и других территориях края", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы губернатора, глава края потребовал оперативно приступить к разработке проектной документации на эти объекты.

На сегодняшний день в крае наблюдается тенденция роста числа школьников - их насчитывается около 300 тыс., а в 2024 году общее количество учеников прогнозируется на уровне 327 тыс. В пресс-службе министерства образования края ТАСС уточнили, что именно 24-х школ не хватает в регионе для этого количества учащихся.

По данным пресс-службы, в 2019 году в крае было начато строительство 14 детских садов, строительство еще 10 будет начато в текущем году. "Таким образом, уже в 2021 году будет создано 3 тыс. 535 новых мест в дошкольных образовательных организациях, что позволит обеспечить необходимую динамику выполнения установок главы государства", - отмечается в пресс-релизе. С 2014 по 2020 годы в крае построены всего 14 школ и 48 детских садов.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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