Туризм на полюсе холода. Как при –60 °C не только выжить, но и получить удовольствие

Большинство туристов приезжают в небольшое село Томтор — самую холодную постоянно обитаемую точку мира. В 1933 году в селе был зафиксирован абсолютный температурный минимум: –67,7 °C. Благодаря этому сегодня Оймякон носит звание полюса холода.

Тумэн родился и вырос в Оймяконье, в небольшом селе Орто-Балаган. Гор не боялся, ходил туда с детства — совершал сначала ближние, а потом и дальние восхождения.

Возможно, тогда и появилась мечта поделиться красотой и величием гор с кем-то еще. Из-за гор не осталось у него выбора и после окончания вуза по специальности "экология и природопользование".

Быть на своем месте

"В Якутске я чувствую себя немного не в своей тарелке. Там я как будто стою на месте, а время идет", — объясняет он.

Сначала молодой человек устраивал туры для друзей и знакомых. Перед встречей первых иностранных туристов, вспоминает Тумэн, он сильно волновался. "Никогда не знаешь, какие люди приедут и как с ними выстроится общение", — признается предприниматель.

Сейчас он директор компании "Оймякон-тур", хотя пока это для него больше хобби, приносящее небольшой доход.

В основном бизнес ориентирован на иностранных туристов из Азии и Европы. Молодой предприниматель встречает в год до 50−60 туристов, а общий годовой турпоток в район оценивается в 800−900 туристов. При этом в Оймяконе около 20 предпринимателей, оказывающих туристические услуги.

Экстремальный тур

"Им не нужен комфорт, они за экстримом и приезжают. Сразу отправляются либо в тайгу, либо в оленеводческое хозяйство", — рассказывает он про приезжающих к нему туристов.

Все гости должны быть готовыми выдерживать экстремальные условия Севера, считает Тумэн. Первое, что обязательно надо сделать каждому, кто собирается на полюс холода, — получить консультацию кардиолога.

После этого необходимо запастись по-настоящему теплой одеждой: качественным термобельем, унтами — обувью из оленьих шкур — и шубой, лучше всего оленьей, или очень теплым пуховиком. Все это можно купить как дома, так и в Якутске, где теплые вещи продаются и на рынках, и в магазинах.

Путь туристов к месту, говорит Тумэн, непрост: сначала они преодолевают путь на автомобилях из Якутска до Оймяконского района. Расстояние — около 1000 километров. Зимой весь путь занимает 16−18 часов, летом — сутки. Если случилась задержка паромов, то путь может затянуться и до 30 часов.

"Были и непредвиденные ситуации. К счастью, все обошлось, — вспоминает Тумэн. — Бывает, что при восхождении на гору турист оказывается не готов предолеть маршрут. Сердце не выдерживает".

Медики для трехдневных маршрутов с преодолением высот до 2100 метров не предусмотрены, но лекарства, конечно, в экспедиции всегда есть. В случае недомогания делается привал, после чего груз туриста распределяется между остальными участниками восхождения.

Сложности в экстремальном путешествии могут возникнуть в любой момент. "Как-то ехали на "Буране" (двухгусеничный снегоход — прим. ТАСС) с туристом из Москвы, попали на наледь, "Буран" наполовину ушел под воду, пришлось долго вытаскивать. Все это при –55 °C, из ходовой части пришлось долго выдалбливать лед. Потом этот же турист при поездке выпал из прицепа, а мы заметили это, только проехав 100 метров. Хорошо, что быстро заметили, он в это время уже шел к нам".

Случаев обморожений, к счастью, не было — туристов всегда сопровождают местные гиды.

"Недавно у меня были туристы из Австралии и Казахстана. Я их повел на маршрут по охотничьим тропам — проверять капканы. Было очень холодно — минус 63. Они сначала было отказались продолжить маршрут, но потом отогрелись в охотничьей избушке и попросились обратно".

Эмоции, которые Тумэн видит у туристов, словами выразить сложно, в основном они в глазах и восторженных возгласах. Именно эти эмоции уже после первого маршрута убедили Тумэна, что он все сделал правильно. "После первых клиентов я удостоверился, что не прогадал и выбрал правильное направление", — констатирует мужчина.

Как правило, с организованными туристами проблем не бывает. "А вот с "дикарями" могут и быть. Бывает, что турист договаривается с несколькими турфирмами одновременно. Каждый думает, что у него будет клиент, а в итоге гость приезжает к тому, кто предложил наименьшую цену за свои услуги, не предупредив об этом остальных. Что касается меня, то стоимость туров у меня не из низких, но отрабатываю я их на все 100%", — уверен Тумэн.