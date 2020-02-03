Туризм на полюсе холода. Как при –60 °C не только выжить, но и получить удовольствие

Большинство туристов приезжают в небольшое село Томтор — самую холодную постоянно обитаемую точку мира. В 1933 году в селе был зафиксирован абсолютный температурный минимум: –67,7 °C. Благодаря этому сегодня Оймякон носит звание полюса холода.
Тумэн родился и вырос в Оймяконье, в небольшом селе Орто-Балаган. Гор не боялся, ходил туда с детства — совершал сначала ближние, а потом и дальние восхождения.
Возможно, тогда и появилась мечта поделиться красотой и величием гор с кем-то еще. Из-за гор не осталось у него выбора и после окончания вуза по специальности "экология и природопользование".
Быть на своем месте
"В Якутске я чувствую себя немного не в своей тарелке. Там я как будто стою на месте, а время идет", — объясняет он.
Сначала молодой человек устраивал туры для друзей и знакомых. Перед встречей первых иностранных туристов, вспоминает Тумэн, он сильно волновался. "Никогда не знаешь, какие люди приедут и как с ними выстроится общение", — признается предприниматель.
Сейчас он директор компании "Оймякон-тур", хотя пока это для него больше хобби, приносящее небольшой доход.
В основном бизнес ориентирован на иностранных туристов из Азии и Европы. Молодой предприниматель встречает в год до 50−60 туристов, а общий годовой турпоток в район оценивается в 800−900 туристов. При этом в Оймяконе около 20 предпринимателей, оказывающих туристические услуги.
Экстремальный тур
"Им не нужен комфорт, они за экстримом и приезжают. Сразу отправляются либо в тайгу, либо в оленеводческое хозяйство", — рассказывает он про приезжающих к нему туристов.
Все гости должны быть готовыми выдерживать экстремальные условия Севера, считает Тумэн. Первое, что обязательно надо сделать каждому, кто собирается на полюс холода, — получить консультацию кардиолога.
После этого необходимо запастись по-настоящему теплой одеждой: качественным термобельем, унтами — обувью из оленьих шкур — и шубой, лучше всего оленьей, или очень теплым пуховиком. Все это можно купить как дома, так и в Якутске, где теплые вещи продаются и на рынках, и в магазинах.
Путь туристов к месту, говорит Тумэн, непрост: сначала они преодолевают путь на автомобилях из Якутска до Оймяконского района. Расстояние — около 1000 километров. Зимой весь путь занимает 16−18 часов, летом — сутки. Если случилась задержка паромов, то путь может затянуться и до 30 часов.
"Были и непредвиденные ситуации. К счастью, все обошлось, — вспоминает Тумэн. — Бывает, что при восхождении на гору турист оказывается не готов предолеть маршрут. Сердце не выдерживает".
Медики для трехдневных маршрутов с преодолением высот до 2100 метров не предусмотрены, но лекарства, конечно, в экспедиции всегда есть. В случае недомогания делается привал, после чего груз туриста распределяется между остальными участниками восхождения.
Сложности в экстремальном путешествии могут возникнуть в любой момент. "Как-то ехали на "Буране" (двухгусеничный снегоход — прим. ТАСС) с туристом из Москвы, попали на наледь, "Буран" наполовину ушел под воду, пришлось долго вытаскивать. Все это при –55 °C, из ходовой части пришлось долго выдалбливать лед. Потом этот же турист при поездке выпал из прицепа, а мы заметили это, только проехав 100 метров. Хорошо, что быстро заметили, он в это время уже шел к нам".
Случаев обморожений, к счастью, не было — туристов всегда сопровождают местные гиды.
"Недавно у меня были туристы из Австралии и Казахстана. Я их повел на маршрут по охотничьим тропам — проверять капканы. Было очень холодно — минус 63. Они сначала было отказались продолжить маршрут, но потом отогрелись в охотничьей избушке и попросились обратно".
Эмоции, которые Тумэн видит у туристов, словами выразить сложно, в основном они в глазах и восторженных возгласах. Именно эти эмоции уже после первого маршрута убедили Тумэна, что он все сделал правильно. "После первых клиентов я удостоверился, что не прогадал и выбрал правильное направление", — констатирует мужчина.
Как правило, с организованными туристами проблем не бывает. "А вот с "дикарями" могут и быть. Бывает, что турист договаривается с несколькими турфирмами одновременно. Каждый думает, что у него будет клиент, а в итоге гость приезжает к тому, кто предложил наименьшую цену за свои услуги, не предупредив об этом остальных. Что касается меня, то стоимость туров у меня не из низких, но отрабатываю я их на все 100%", — уверен Тумэн.
Весной приезжают горные экстремальщики. На территории Оймяконского района расположена горная система Тас-Кыстабыт. Тумэн говорит, что это сакральное и загадочное место. После подъема на пик горы Алгыстаах начинается цепь скал, уходящих в разные стороны, где можно построить маршруты разной сложности — для подготовленных и не очень.
Приезжать для горных путешествий лучше с марта: и теплее, да и световой день подольше, советует Тумэн.
ГУЛАГ, северная кухня и охота
Основной поток туристов все же приходится на январь-февраль. Гости посещают резиденцию якутского Деда Мороза — Чысхаана. Также они принимают участие в священном обряде очищения у священной горы Эбе-Хая.
Не только холод интересует туристов, но и культура. В селе Томтор есть краеведческий музей. Интересуются и коневодством. "У нас представлена уникальная якутская порода лошадей, которые даже зимой в состоянии добыть себе корм из-под большого количества снега путем тебеневки", — рассказывает Тумэн (тебеневка — от слова "тебень", зимнее пастбище, на котором лошади самостоятельно добывают себе корм из-под снега, — прим. ТАСС).
В соседнем селе Ючюгей можно в буквальном смысле окунуться в традиционный жизненный уклад оленеводов. При желании гости могут устроиться жить не в гостевом доме, а в самой настоящей юрте.
По словам Тумэна, практически каждый шаг вызывает у туристов восторг. Гурманы могут оценить особенности местной кухни: строганину из северной рыбы, отварной язык оленя, кровяную колбасу и строганину из жеребятины.
Бывает, что туристы хотят очень комфортабельных условий, которые местные турфирмы пока не могут предложить. "Честно говорю о том, что их ждет", — отмечает по этому случаю Тумэн.
Многих волнует вопрос безопасности — могут ли по пути попасться дикие звери, медведи, волки. "Ни разу таких случаев в моей практике не было, крупных хищников там нет, они обитают ниже. Тем не менее при нас всегда есть ружье, скорее, для психологического спокойствия туристов", — предупреждает он.
Не так давно Тумэн оформил в аренду землю, которую мечтает освоить под туристическую базу. Также в планах освоить новый маршрут — по местам ГУЛАГа на Староколымской трассе, где еще остались старые строения тех лет. Это примерно 300 километров трассы.
Тумэн — любитель охоты и рыбалки. Весной охотится на уток, осенью на зайцев и глухарей. И эти навыки он тоже хочет использовать в организации туров для охотников.
"На рыбалку любителей вполне хватает и в Якутии. А на снежного барана, оленя и лося уже опытные туристы с материка или из-за рубежа", — считает он.
Жизнь на севере
Еще одним перспективным для себя направлением Тумэн считает сельское хозяйство, а именно — скотоводство и коневодство. Сначала откроет небольшое хозяйство, а затем будет наращивать поголовье. Северное животноводство в экстремальных условиях тоже будет интересно туристам, считает он.
Жизнью в Оймяконе Тумэн доволен. В свободное время занимается музыкой, ходит в спортзал.
"Без природы Оймяконья долго жить не могу, — признается наш собеседник. — Постоянно нужна энергия гор. Летом часто ухожу далеко в походы. Обожаю спать в туристической палатке. Люблю ходить весной на уток, осенью на зайцев и глухарей. На парнокопытных пока не ходил. Считаю, что для этого нужно ментально подрасти и повзрослеть, чтобы считаться с природой как с равным себе. Поэтому откладываю это дело", — рассказывает Тумэн.
Сегодня у Тумэна есть постоянная работа, но в скором времени он планирует посвятить себя полностью любимому хобби, потому что уверен: интерес к самой холодной обитаемой точке мира будет только расти.
Дмитрий Осипов