{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Туризм на полюсе холода. Как при –60 °C не только выжить, но и получить удовольствие

© Личный архив Тумэн-Эрилик Кырыарба
Молодой предприниматель Тумэн Кырыарба давно хотел организовать экстремальный маршрут в Оймяконском районе на северо-востоке Якутии — ведь это самая холодная населенная точка России, температуры зимой тут подбираются к –60 °C. И не ошибся: испытать свой организм в 60-градусные морозы и познакомиться с культурой северных народов хотят многие — и не только россияне, но и иностранцы

Большинство туристов приезжают в небольшое село Томтор — самую холодную постоянно обитаемую точку мира. В 1933 году в селе был зафиксирован абсолютный температурный минимум: –67,7 °C. Благодаря этому сегодня Оймякон носит звание полюса холода.

Личный архив Тумэн-Эрилик Кырыарба Личный архив Тумэна Кырыарба
Описание
Личный архив Тумэн-Эрилик Кырыарба
© Личный архив Тумэна Кырыарба

Тумэн родился и вырос в Оймяконье, в небольшом селе Орто-Балаган. Гор не боялся, ходил туда с детства — совершал сначала ближние, а потом и дальние восхождения.

Возможно, тогда и появилась мечта поделиться красотой и величием гор с кем-то еще. Из-за гор не осталось у него выбора и после окончания вуза по специальности "экология и природопользование".

Быть на своем месте

"В Якутске я чувствую себя немного не в своей тарелке. Там я как будто стою на месте, а время идет", — объясняет он.

Сначала молодой человек устраивал туры для друзей и знакомых. Перед встречей первых иностранных туристов, вспоминает Тумэн, он сильно волновался. "Никогда не знаешь, какие люди приедут и как с ними выстроится общение", — признается предприниматель.

Сейчас он директор компании "Оймякон-тур", хотя пока это для него больше хобби, приносящее небольшой доход.

В основном бизнес ориентирован на иностранных туристов из Азии и Европы. Молодой предприниматель встречает в год до 50−60 туристов, а общий годовой турпоток в район оценивается в 800−900 туристов. При этом в Оймяконе около 20 предпринимателей, оказывающих туристические услуги.

Экстремальный тур

"Им не нужен комфорт, они за экстримом и приезжают. Сразу отправляются либо в тайгу, либо в оленеводческое хозяйство", — рассказывает он про приезжающих к нему туристов.

Все гости должны быть готовыми выдерживать экстремальные условия Севера, считает Тумэн. Первое, что обязательно надо сделать каждому, кто собирается на полюс холода, — получить консультацию кардиолога.

После этого необходимо запастись по-настоящему теплой одеждой: качественным термобельем, унтами — обувью из оленьих шкур — и шубой, лучше всего оленьей, или очень теплым пуховиком. Все это можно купить как дома, так и в Якутске, где теплые вещи продаются и на рынках, и в магазинах.

Путь туристов к месту, говорит Тумэн, непрост: сначала они преодолевают путь на автомобилях из Якутска до Оймяконского района. Расстояние — около 1000 километров. Зимой весь путь занимает 16−18 часов, летом — сутки. Если случилась задержка паромов, то путь может затянуться и до 30 часов.

"Были и непредвиденные ситуации. К счастью, все обошлось, — вспоминает Тумэн. — Бывает, что при восхождении на гору турист оказывается не готов предолеть маршрут. Сердце не выдерживает".

Медики для трехдневных маршрутов с преодолением высот до 2100 метров не предусмотрены, но лекарства, конечно, в экспедиции всегда есть. В случае недомогания делается привал, после чего груз туриста распределяется между остальными участниками восхождения.

Сложности в экстремальном путешествии могут возникнуть в любой момент. "Как-то ехали на "Буране" (двухгусеничный снегоход — прим. ТАСС) с туристом из Москвы, попали на наледь, "Буран" наполовину ушел под воду, пришлось долго вытаскивать. Все это при –55 °C, из ходовой части пришлось долго выдалбливать лед. Потом этот же турист при поездке выпал из прицепа, а мы заметили это, только проехав 100 метров. Хорошо, что быстро заметили, он в это время уже шел к нам".

Случаев обморожений, к счастью, не было — туристов всегда сопровождают местные гиды.

"Недавно у меня были туристы из Австралии и Казахстана. Я их повел на маршрут по охотничьим тропам — проверять капканы. Было очень холодно — минус 63. Они сначала было отказались продолжить маршрут, но потом отогрелись в охотничьей избушке и попросились обратно".

Эмоции, которые Тумэн видит у туристов, словами выразить сложно, в основном они в глазах и восторженных возгласах. Именно эти эмоции уже после первого маршрута убедили Тумэна, что он все сделал правильно. "После первых клиентов я удостоверился, что не прогадал и выбрал правильное направление", — констатирует мужчина. 

Как правило, с организованными туристами проблем не бывает. "А вот с "дикарями" могут и быть. Бывает, что турист договаривается с несколькими турфирмами одновременно. Каждый думает, что у него будет клиент, а в итоге гость приезжает к тому, кто предложил наименьшую цену за свои услуги, не предупредив об этом остальных. Что касается меня, то стоимость туров у меня не из низких, но отрабатываю я их на все 100%", — уверен Тумэн.

Описание
© Личный архив Тумэн-Эрилик Кырыарба

Весной приезжают горные экстремальщики. На территории Оймяконского района расположена горная система Тас-Кыстабыт. Тумэн говорит, что это сакральное и загадочное место. После подъема на пик горы Алгыстаах начинается цепь скал, уходящих в разные стороны, где можно построить маршруты разной сложности — для подготовленных и не очень.

Приезжать для горных путешествий лучше с марта: и теплее, да и световой день подольше, советует Тумэн.

ГУЛАГ, северная кухня и охота

Основной поток туристов все же приходится на январь-февраль. Гости посещают резиденцию якутского Деда Мороза — Чысхаана. Также они принимают участие в священном обряде очищения у священной горы Эбе-Хая.

Описание
© Личный архив Тумэн-Эрилик Кырыарба

Не только холод интересует туристов, но и культура. В селе Томтор есть краеведческий музей. Интересуются и коневодством. "У нас представлена уникальная якутская порода лошадей, которые даже зимой в состоянии добыть себе корм из-под большого количества снега путем тебеневки", — рассказывает Тумэн (тебеневка — от слова "тебень", зимнее пастбище, на котором лошади самостоятельно добывают себе корм из-под снега, — прим. ТАСС).

В соседнем селе Ючюгей можно в буквальном смысле окунуться в традиционный жизненный уклад оленеводов. При желании гости могут устроиться жить не в гостевом доме, а в самой настоящей юрте.

По словам Тумэна, практически каждый шаг вызывает у туристов восторг. Гурманы могут оценить особенности местной кухни: строганину из северной рыбы, отварной язык оленя, кровяную колбасу и строганину из жеребятины.

На эту тему
Сырое, дикое и с кровью: какая еда украшает праздничный стол в якутской семье

Бывает, что туристы хотят очень комфортабельных условий, которые местные турфирмы пока не могут предложить. "Честно говорю о том, что их ждет", — отмечает по этому случаю Тумэн.

Многих волнует вопрос безопасности — могут ли по пути попасться дикие звери, медведи, волки. "Ни разу таких случаев в моей практике не было, крупных хищников там нет, они обитают ниже. Тем не менее при нас всегда есть ружье, скорее, для психологического спокойствия туристов", — предупреждает он.

Не так давно Тумэн оформил в аренду землю, которую мечтает освоить под туристическую базу. Также в планах освоить новый маршрут — по местам ГУЛАГа на Староколымской трассе, где еще остались старые строения тех лет. Это примерно 300 километров трассы.

Описание
© Личный архив Тумэн-Эрилик Кырыарба

Тумэн — любитель охоты и рыбалки. Весной охотится на уток, осенью на зайцев и глухарей. И эти навыки он тоже хочет использовать в организации туров для охотников.

"На рыбалку любителей вполне хватает и в Якутии. А на снежного барана, оленя и лося уже опытные туристы с материка или из-за рубежа", — считает он.

Жизнь на севере

Еще одним перспективным для себя направлением Тумэн считает сельское хозяйство, а именно — скотоводство и коневодство. Сначала откроет небольшое хозяйство, а затем будет наращивать поголовье. Северное животноводство в экстремальных условиях тоже будет интересно туристам, считает он.

Описание
© Личный архив Тумэн-Эрилик Кырыарба

Жизнью в Оймяконе Тумэн доволен. В свободное время занимается музыкой, ходит в спортзал.

"Без природы Оймяконья долго жить не могу, — признается наш собеседник. — Постоянно нужна энергия гор. Летом часто ухожу далеко в походы. Обожаю спать в туристической палатке. Люблю ходить весной на уток, осенью на зайцев и глухарей. На парнокопытных пока не ходил. Считаю, что для этого нужно ментально подрасти и повзрослеть, чтобы считаться с природой как с равным себе. Поэтому откладываю это дело", — рассказывает Тумэн.

Сегодня у Тумэна есть постоянная работа, но в скором времени он планирует посвятить себя полностью любимому хобби, потому что уверен: интерес к самой холодной обитаемой точке мира будет только расти.

Дмитрий Осипов

Теги
Арктика сегодняЯкутияДальний Восток
Реклама на ТАСС
Горсовет Керчи принял отставку его председателя Хужиной после инцидента с блокадниками
Глава муниципального образования, ее заместитель и депутаты местного парламента подарили блокадникам хлеб
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС