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Первые скверы появятся в селах Кировского района Махачкалы по нацпроекту в 2020 году

Администрация района планирует учесть мнение жителей при строительстве скверов

МАХАЧКАЛА, 22 января. /ТАСС/. Современные скверы появятся в текущем году в четырех селах и поселках Кировского района Махачкалы в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в Дагестане. В двух населенных пунктах скверы появятся впервые, сообщил ТАСС в среду помощник главы Кировского района Махачкалы Гянжеви Гаджибалаев.

"В 2020 году в Кировском районе Махачкалы в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" планируется построить четыре современных сквера. Новые скверы появятся в поселках Ленинкент и Сулак, а также в селах Красноармейское и Богатыревка. В этих селах это будут первые скверы", - сказал Гаджибалаев.

По его словам, администрация района намерена обсудить эти планы по строительству скверов с населением, чтобы учесть мнение жителей.

"В прошлом году во время проведения подобных работ сталкивались с претензиями жителей и поэтому в этом году глава Кировского района Салих Сагидов поручил с привлечением депутатов провести обсуждение и согласование с населением проектов строительства и благоустройства новых скверов, чтобы учесть их мнение. Эти общественные пространства должны быть максимально комфортны и удобны для горожан. Первые обсуждения проектов уже начались. Так, заместители главы района Арсен Базанов и Магомедзакир Закарьяев уже встречались с активом поселка Ленинкент", - сообщил собеседник агентства.

В прошлом году, он добавил, что в Кировском районе Махачкалы были благоустроены два сквера.

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

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