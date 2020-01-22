В Северной Осетии на 500 млн рублей увеличилась собираемость платежей за электроэнергию

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 января. /ТАСС/. Собираемость платежей за электроэнергию выросла в Северной Осетии в 2019 году на 500 млн рублей в сравнении с показателями 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Севкавказэнерго".

"В управляемом компанией "Россети Северный Кавказ" АО "Севкавказэнерго" по итогам работы в 2019 году зафиксирован рост собираемости платежей на 500 млн рублей в сравнении с показателями предшествующего 2018 года", - говорится в сообщении.

Максимальное исполнение плановых показателей по платежам отмечено среди населения республики, сельскохозяйственных предприятий, а также организаций, финансируемых из федерального и местного бюджетов. Энергетики отмечают, что исполнения платежных обязательств со стороны бюджетных структур удалось достичь в том числе при личном содействии главы республики Вячеслава Битарова, который взял под личный контроль данный вопрос.

Небольшое улучшение платежной дисциплины отмечается и в жилищно-коммунальном секторе. Однако предприятия ЖКХ остаются самой проблемной группой потребителей АО "Севкавказэнерго" с уровнем платежей по итогам года чуть выше 58%.

Общая задолженность за электроэнергию составляет 3,46 млрд рублей, долг физлиц составляет 470 млн рублей, остальная часть задолженности принадлежит юридическим лицам.